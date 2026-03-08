La Ricadese cade sul campo del Francica e complica la corsa playoff. Pari senza reti tra Comprensorio Vibonese e Zungrese.
Il Campionato di Seconda Categoria si avvia agli sgoccioli della sua stagione, soprattutto dopo la diciottesima giornata archiviata nel week end appena trascorso e con sole quattro giornate all'orizzonte. Gerarchie dunque quasi delineate, con bagarre soprattutto in zona playoff.
Gli anticipi
Il turno si apre sabato con due anticipi e, in uno di essi, si giocava il derby tra Comprensorio Vibonese e Zungrese. Non riesce a dare continuità la compagine rossoblù che non va oltre lo 0-0 contro i “cugini”. Un risultato a occhiali che compromette di molto la corsa ai play off.
L'altro anticipo vedeva in campo Atletico Feroleto e Stalettì, con i padroni di casa che conquistano l'intera posta in palio e fanno un significativo slancio salvezza, inguaiando il fanalino di coda Stalettì: finisce 2-0 con le reti locali di Cefalà e Boca.
Le gare della domenica
Corre forte la capolista Tropea che, dopo la vittoria nel recupero, ristabilisce le distanze dalle inseguitrici. Battuto anche il Briatico, ma quanta fatica. Il derby in riva alla costa degli dèi è molto equilibrato e vede inizialmente i tropeani in vantaggio con Russo. Nella ripresa locale Loduegna pareggia i conti mentre, nel recupero, la risolve Surace.
Molto indicativo era il match tra Mac3 e San Costantino per il secondo e terzo posto e con i giallorossi che cadono: eppure la formazione di mister Romano passa in vantaggio con Rotella mentre, i locali, la ribaltano con la doppietta di Talarico. Continua il momento di forma del Girifalco che, in casa del Tiriolo, infila la sua quarta vittoria di fila. Finisce con un pirotecnico 3-5 grazie alle reti di Iriebisaro, Fodaro, Critelli e alla doppietta di Todaro e continua la sua corsa playoff. Il Francica batte 1-0 la Ricadese grazie a una rete di Longo.
I risultati
Atl. Feroleto-Stalettì 2-0
Compr. Vibonese-Zungrese 0-0
Briatico-Tropea 1-2
Francica-Ricadese 1-0
Mac3-San Costantino 2-1
Tiriolo-Girifalco 3-5
La classifica
Tropea 47
San Costantino 39
Mac3 35
Girifalco 32
Ricadese 29
Compr. Vibonese 27
Briatico 22
Zungrese 20
Atl. Feroleto 20
Francica (-4) 13
Tiriolo 10
Stalettì 5