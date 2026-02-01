Il campionato di Seconda Categoria mette in archivio anche il suo quattordicesimo turno che contribuisce a evidenziare quella che potrebbe essere la griglia play off. Ecco il resoconto delle partite.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato e, in uno di essi, scendeva in campo la capolista Tropea dopo la sospensione per maltempo di domenica scorsa. I tropeani, con una gara in meno, continuano la loro corsa battendo anche il Girifalco e andando a più tre (che potrebbero aumentare vincendo il recupero) sul Mac3. Al termine dei novanta minuti il risultato è di 3-1 ma con una gara che inizia in salita, dal momento che dopo solo sei minuti arriva la rete degli ospiti con Quirino. Tra il ventesimo e il ventitreesimo, però, i tropeani ribaltano tutti grazie a Scrugli e Surace. Il sigillo lo mette De Luca a inizio ripresa.

Nell'altro anticipo c'è il 2-2 esterno della Zungrese in casa dell'Atletico Feroleto. Alla mezz’ora del primo tempo vantaggio locale con Navigante, nella ripresa però prima Cimadoro e poi Cacciatore ribaltano tutto. A tempo scaduto, il definitivo pareggio di Talarico.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio della domenica risponde alla vittoria della capolista il Mac3 e rimane in scia. I locali superano infatti il Compr. Vibonese per 2-0 grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Sacco e Gagliardi. Sconfitta pesante per i rossoblù che potrebbe complicare anche la corsa ai play off perché il divario ora è importante. Piena zona play off invece per la Ricadese che, in casa dello Stalettì, infila il suo settimo risultato utile consecutivo. Blitz esterno dunque e 2-4 finale che testimonia il momento di salute della squadra. Dopo solamente sei minuti la compagine vibonese è già sul doppio vantaggio grazie a Loiacono e Pugliese D., con quest’ultimo che sigla la sua doppietta personale al ventiduesimo. Nella ripresa lo Stalettì cerca una reazione con la rete di Lombardo, ma al ventesimo la Ricadese ristabilisce le distanze con Marturano. Il 2-4 è a firma di Aversa.

Scrolla la testa il San Costantino, dopo il black out di settimana scorsa, e batte a domicilio il Briatico riprendendo così la sua corsa al secondo posto. I giallorossi si impongono per 0-2 grazie alle firme, entrambe nella ripresa, di Costantino C. E di Virdò. Chiude il programma Francica-Tiriolo, con i padroni di casa che danno continuità alla vittoria di sette giorni fa battendo il Tiriolo con un secco 3-0: a segno Stilo, Longo e un’autorete.

I risultati

Atl. Feroleto-Zungrese 2-2

Tropea-Girifalco 3-1

Stalettì-Ricadese 2-4

Briatico-San Costantino 0-2

Francica-Tiriolo 3-0

Mac3-Compr. Vibonese 2-0

La classifica

Tropea 35

Mac3 32

San Costantino 30

Ricadese 24

Compr. Vibonese 20

Girifalco 19

Briatico 16

Atl. Feroleto 16

Zungrese 11

Tiriolo 7

Francica (-4) 6

Stalettì 4