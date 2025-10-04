Sono stati stilati i cinque gironi di Seconda Categoria 2025/26, tutte intrise di ambizioni e di iniziare un progetto che, chissà, con il susseguirsi delle stagioni porterà in alto. Quello che riguarda le formazioni vibonesi è il girone D, dove risiede praticamente una massiccia affluenza vibonese: sette squadre su dodici provengono infatti dalla provincia i Vibo.

Le vibonesi

Ognuno con le proprie ambizioni e i propri percorsi, ecco le squadre vibonesi ai nastri di partenza: Briatico, Tropea, Compr. Vibonese, Francica, Ricadese, San Costantino e Zungrese. A completare il quadro del raggruppamento ci sono Feroleto, Mac3, Stalettì, Tiriolo e US Girifalco.

Tra le squadre vibonesi Briatico, Francica, San Costantino e Ricadese sono già note al girone. Innanzitutto vuole prosegue il suo percorso il Francica e, dopo aver raggiunto i play off lo scorso anno, quest'anno vuole riconfermarsi tra le protagoniste della stagione e cercare il salto di categoria. Stesso discorso per il San Costantino, dal momento che lo scorso anno ha visto sfumare l'obiettivo play off proprio all'ultima giornata. La squadra giallorossa, però, nel mercato estivo ha allestito una rosa di alto livello e in grado di sgomitare per i primi posti. Da capire gli orizzonti della Ricadese, mentre il Briatico verso l'obiettivo dell'ennesima salvezza.

Occhio invece alle altre tre. Tropea e Zungrese, neopromosse dal campionato di Terza Categoria, si affacciano alla nuova stagione con importanti propositi, soprattutto da parte della formazione in riva alla costa degli dei che sarà tra le candidate per i primi posti. Scalpita anche il Comprensorio Vibonese che, dopo aver rilevato il titolo del Filandari, ha allestito una rosa competitiva e dunque possibile outsider del campionato.