La Tonno Callipo Vibo chiude la stagione regolare al primo posto del girone di Serie B maschile e conquista l’accesso ai play-off per la promozione in A3. Al PalaValentia i giallorossi hanno superato Sicily F.lli Anastasi Villafranca per 3-1 al termine di una gara controllata per lunghi tratti.

La squadra allenata da Nunzio Lanci ha vinto il primo set 25-20 dopo essere stata avanti sin dalle battute iniziali. Nel secondo parziale è stata invece Villafranca a prendere il comando del gioco, chiudendo 25-22 e riportando il match in equilibrio.

Dal terzo set Vibo ha ripreso in mano la partita, trovando continuità in attacco e maggiore solidità in difesa. I padroni di casa hanno chiuso 25-18 sia il terzo che il quarto set, conquistando la vittoria e confermando il primo posto in classifica con 68 punti, uno in più di Aquila Bronte.

Protagonista della serata ancora una volta Boiko, autore di 32 punti. In doppia cifra anche Borgesi con 14 punti e capitan Paglialunga con 12.

Con questo risultato la Tonno Callipo affronterà Molfetta nella finale play-off che assegnerà la promozione diretta in Serie A3. La formazione pugliese ha chiuso al primo posto del proprio girone dopo il successo nello scontro diretto contro Taviano.

Al termine della gara il tecnico Nunzio Lanci ha parlato di una partita più complicata del previsto, sottolineando la capacità della squadra di restare concentrata nei momenti decisivi. L’allenatore giallorosso ha quindi rivolto lo sguardo alla doppia sfida con Molfetta: «Affronteremo una squadra forte, ma andremo a giocarci le nostre possibilità fino in fondo».