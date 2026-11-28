La società lo aveva promesso e sta mantenendo la parola: la Vibonese non intende fermarsi e, con l’apertura del mercato di riparazione, mette subito a segno il primo rinforzo ufficiale. La mossa arriva in un momento già esaltante per l’ambiente rossoblù, reduce dall’aggancio alla vetta della classifica nel girone I di Serie D conquistato la scorsa settimana.

Domenica la squadra scenderà in campo per la prima volta davanti al proprio pubblico con i gradi di capolista, forte di un avvio che legittima l’entusiasmo della piazza. Eppure, la dirigenza non si accontenta e punta a recitare un ruolo da protagonista non solo sul rettangolo verde, ma anche nelle trattative.

Il colpo di mercato

Il primo colpo riconosciuto porta il nome di Arturo Ordóñez, difensore centrale classe 1997 nato a Salou, in Spagna. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gimnàstic de Tarragona, ha mosso i primi passi tra i grandi con la Pobla de Mafumet e il Castelldefels, prima di volare negli Stati Uniti nel 2019 per tre stagioni nell’NCAA con la University of Pittsburgh e approdare agli Houston Dynamo tramite il Draft MLS del 2022.

Negli States Ordóñez si è affermato soprattutto in USL Championship, vestendo le maglie di Pittsburgh Riverhounds, Louisville City, Lexington SC e Hartford Athletic. Nel 2023 si è tolto la soddisfazione di vincere il Players’ Shield con i Riverhounds ed essere premiato come Defender of the Year, entrando per due volte nella squadra ideale del torneo.

Un blasone importante

Destro naturale per 190 centimetri di altezza, il nuovo arrivato garantisce fisicità, leadership e oltre cento presenze tra i professionisti nordamericani. Con un valore di mercato che lo rende il profilo più quotato dell’intero girone I, rappresenta un innesto di livello assoluto per la categoria, fortemente voluto dall’amministratore unico Cosimo Vullo e chiuso in prima persona insieme al consulente di mercato Leo Secondi.