La formazione di Raffaele Esposito in silenzio stampa e senza Lagzir (rescissione) è reduce da una sola vittoria nelle ultime sei uscite di campionato

È senz'altro il momento più delicato e difficile della stagione per la Vibonese, con i rossoblù che son reduci da una settimana intensa e dove sono successe tante cose. Innanzitutto il silenzio stampa immediatamente istituito dopo la sconfitta interna contro l'Igea Virtus, senza dimenticare l'avvenuta rescissione consensuale di Soufiane Lagzir dopo solo un mese dal suo arrivo.

Trasferta siciliana

È in questo contesto che la squadra di mister Raffaele Esposito si prepara ad affrontare la quindicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) in un match peraltro non proprio semplice. La formazione calabrese, reduce da una sola vittoria nelle ultime sei uscite di campionato oltre alle questione già accennate e attualmente fuori dalla griglia play off, farà visita all'Athletic Palermo vera sorpresa del torneo. Un brutto cliente, se si considera il momento rossoblù, poiché la neopromossa compagine siciliana è attualmente terza e con il secondo miglior attacco. Un impegno ostico, se si aggiunge anche il dato che vede l'Atl. Palermo essere la squadra più prolifica in casa con quattordici reti messe a segno davanti ai propri tifosi.

Ciò però potrebbe essere anche un motivo di sprono per i rossoblù e cercare di riprendere il cammino. In vista anche importanti novità per quel che riguarda il reparto offensivo poiché, oltre alla rescissione di Lagzir, c'è da ricordare anche l'espulsione di capitan Balla di domenica e dunque non utilizzabile per la sfida. Insomma, un match dove chi ha più da perdere è proprio la Vibonese, perché è fondamentale non perdere contatto con la soglia play off, attualmente distante quattro lunghezze.