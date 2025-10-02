Serviva una reazione veemente alla Vibonese dopo la batosta in casa del Sambiase e la conseguente astinenza da vittoria da tre giornate. alla fine la reazione e le risposte ci sono state, con i rossoblù che piegano la resistenza del Castrum Favara allo stadio Luigi Razza, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie D (girone I) seppur con un minimo distacco (1-0). Per quel che riguarda gioco e idee, comunque, la squadra di mister Esposito ha evidenziato trame e un'alta mole di occasioni. Insomma, tutti fattori che fanno ben sperare, a patto che ci sia la continuità.

Le parole di Marsico

Come detto, gara ampiamente gestita ma finita con il minimo scarto e, a deciderla, ci è voluto Agustin Marsico, entrato peraltro a partita in corso. Ecco le parole, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, dell'attaccante argentino: «Questa vittoria serviva per la fiducia. Sappiamo che è un torneo troppo tosto e che ogni domenica sarà una guerra calcistica, come lo è stata domenica scorsa. Alla fine il gol e la vittoria hanno portato entusiasmo».

Come detto, ancora una volta tante occasioni create per la compagine rossoblù, ma solo un gol realizzato e forse è proprio questa una delle cose da migliorare. Ecco il pensiero di Marsico: «Migliorare l'ultimo passaggio e la scelta negli ultimi metri. In ogni caso la squadra ha fatto e sta facendo tanto ed è solo questione di tempo affinché si limino anche questi dettagli, dunque non ci dobbiamo preoccupare perché se arriviamo in porta vuol dire che le occasioni le creiamo».

Il gol

Primo gol in campionato per lui, peraltro importante, misto tra emozione e consapevolezza: «Il mio gol è merito innanzitutto di tutta la squadra. Quanto a me, è normale che quando un attaccante entra ha sempre l'obiettivo di fare gol. In tutte le partite entro con quella voglia di segnare dunque sì, in qualche modo me lo aspettavo. Adesso dobbiamo continuare così e cercare di dare il massimo ogni settimana». Ostico impegno per la Vibonese che domenica sarà ospite in casa della Nissa.