Potrebbe essere stata la domenica della svolta, quella della "resurrezione" proprio a ridosso del periodo di Pasqua per la Vibonese che, in occasione della ventinovesima giornata del campionato di Serie D (girone I), ritrova il sorriso ma soprattutto i tre punti. Nel derby contro la Vigor Lamezia, infatti, i rossoblù mostrano grinta e si impongono per 0-2. Porta fortuna dunque il derby, dopo quello di Sambiase, e vittoria ritrovata dopo due mesi di astinenza. I ragazzi di Fanello ritrovano anche il gol che mancava dallo scorso 1 febbraio.

La partita

Il primo crocevia della partita arriva al ventesimo del primo tempo quando l'arbitro, tra le proteste rossoblù, concede un calcio di rigore ai vigorini. Dal dischetto ci va il brasiliano Cosendrey che sbaglia però la mira, con la conclusione che sbatte sul palo a portiere spiazzato. Pericolo sventato dunque per la Vibonese che va al riposo sul parziale di 0-0, dopo essersi resa pericolosa con Marchetti di testa.

La voglia di tornare a vincere però è tanta e i ragazzi di Fanello (partita speciale per lui) sembrano davvero trascinati dall'impeto di riscatto. Il secondo crocevia della partita arriva al quinto della ripresa, con il secondo rigore del match stavolta però concesso in favore della Vibonese per fallo di D'Anna su Keita: dal dischetto ci va Carnevale che non sbaglia. Il gol (che mancava da quasi due mesi) infonde fiducia e i rossoblù trovano addirittura il raddoppio al diciottesimo, a firma di capitan Di Gilio che, complice anche una leggerezza di D'Anna, concretizza al meglio un contropiede, ricevendo palla in profondità da Sasanelli e arrivando da solo davanti a Iannì. Torna il sorriso dunque in casa Vibonese, lo slancio adesso deve dare continuità.

Il tabellino

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Errico, Montebugnoli (28’ st Staiano), Simonetta (14’ st Andreassi), Marigosu (24’ st Pussetto), Maimone, Cosendey, Spanò (26’st Ordonez), D’Anna, Del Pin, CatalanoA disp. Sabella, Turini, Riga, Pagano, Amendola. All. Mancini

VIBONESE: Marano, Brunetti, De Salvo, Di Gilio, Carnevale, Keita (14’ st Marrale), Caiazza, Loza, Marchetti, Coulibaly (38’ st Dick), Sasanelli (31’ st Ciprio). A disp. Del Bello, Sportolaro, Santoro, Montenet, Azzara, Galita. All. Fanello

ARBITRO: Fabio Rinaldi di Novi Ligure (assistenti Lorenzo Nannipieri di Livorno e Francesco Foglietta di Foligno)

MARCATORI: 5' st Carnevale, 18' st Di Gilio

NOTE: Ammoniti Keita (V) e Coulibaly (V). Rec.: 1' pt-5' st