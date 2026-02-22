Era fondamentale vincere e mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive anche per la futura economia di classifica. Così non è stato e la Vibonese deve registrare la quarta sconfitta di fila in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie D (girone I).

Il primo tempo

Passano quattro minuti e i padroni di casa collezionano subito una occasione pericolosa con Coulibaly che, sul settore sinistro, progredisce palla al piede per quello che era un potenziale contropiede con il portiere largamente fuori dai pali. Sul dribbling a rientrare, ai danni di un avversario, l'attaccante rossoblù però si fa male (verrà sostituito alla mez'ora) e azione sfumata. Al quarto d'ora punizione dal limite in favore dei rossoblù, della quale se ne incarica Di Gilio che spedisce però sulla barriera. Sul secondo tentativo Balla manda alto.

Al ventesimo minuto Vibonese potenzialmente pericolosa ancora una volta su calcio di punizione: dal settore destro piccolo schema con palla rasoterra nel cuore dell'area con Sasanelli che tenta la girata di prima intenzione ma si oppone un difensore avversario. Le emozioni più grosse arrivano da calcio piazzato e, questa volta, a rendersi pericolosa è la compagine lucana: punizione ai limiti del settore sinistro dell'area di rigore 8una sorta di angolo ravvicinato) con Liurni che tenta di sorprendere Marano e colpisce la traversa. La doccia fredda arriva al 32' pt, quando cioè gli ospiti trovano il vantaggio grazie a Chironi, dopo gli sviluppi di un corner.

Il secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti gettano nella mischia Fernandez al posto di Coscia. I locali non sono abbastanza convinti e allora, al nono minuto, i lucani vanno vicini al raddoppio con Liurni che, davanti a Marano, sbaglia clamorosamente. Il colpo di grazia arriva al ventesimo, perché lo stesso Liurni si fa perdonare lo sbaglio precedente e, dopo una progressione sulla sinistra, entra in area e da posizione defilata infila alle spalle di Marano, all'angolino basso. Non è finita perché gli ospiti infieriscono con Fernandez e Cascio: termina 0-4. Quarta sconfitta di fila e adesso la zona play out è a soli due punti.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Sportolaro, Brunetti, Caiazza, Keita (17' pt Azzara); Di Gilio, Catasus (24' st Dick), Balla; Carnevale, Coulibaly (35' pt Galita), Sasanelli (24' st Marrale). A disp.: Del Bello, De Salvo, Santoro, Loza, Marchetti. All. Capodicasa

GELBISON: Corriere; Semeraro, Viscomi, Scognamiglio, Urquiza; De Martino (42’ st Vaccaro), Chironi, Kosovan; Coscia (1' st Fernandez), Liurni (27' st Cascio), Ferreira (35' st De Feo). A disp.: Sakho, Langella, Iuliano, Casco, Fellino, Delmiglio. All. Agovino

ARBITRO: Giorgio Previdi di Modena (assistenti Edoardo Pennisi di Catania e Pietro Quartaronello di Messina)

MARCATORI: 32' pt Chironi, 20' st Liurni, 36' st Fernandez, 39’ st Cascio

NOTE: Ammoniti: Di Gilio (V), Catasus (V), Coscia (G). Corner: 0-3. Rec.: 2' pt-3’ st