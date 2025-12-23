La punta centrale diciannovenne è reduce dall'esperienza alla Nissa. Lo stesso è cresciuto nelle formazioni Under 19 di Benevento, Monopoli e Cosenza

L'imperativo categorico è senz'altro quello di mettersi alle spalle una prima parte di stagione alquanto opaca, soprattutto sotto l'aspetto dei numeri e della classifica. La Vibonese si congeda dal 2025 con una sola vittoria nelle ultime nove gare del campionato di Serie D (girone I) e, col nuovo anno, deve cambiare rotta.

Vibonese, regalo di Natale

Una direzione in tal senso la si percepisce dal mercato, con la dirigenza rossoblù che sta operando minuziosamente per rinforzare l'organico, soprattutto dopo le pesanti partenze di Lagzir e Musy. Sotto l'albero di Natale, dunque, c'è Bruno Ciprio: ufficiale il suo ingaggio. Si tratta di una giovane punta centrale, classe 2006, che va a rinforzare il reparto offensivo messo a disposizione di mister Raffaele Esposito.

Il diciannovenne che porta freschezza, dinamismo e fiuto del gol, è cresciuto calcisticamente in contesti professionistici importanti, militando nelle formazioni Under 19 di Benevento, Monopoli e Cosenza e accumulando esperienza e maturità nei campionati Primavera. Nell’estate 2025 è approdato alla Nissa in Serie D, dove ha continuato il suo percorso di crescita prima della recente risoluzione consensuale.

Attaccante completo e dinamico, Ciprio è dotato di notevole forza fisica, apprezzabile fiuto del gol e spirito di sacrificio. Capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Insomma, una buona arma per mister Esposito.