Cambia l'anno, ma la Vibonese risulta essere ancora convalescente e non completamente guarita. Il 2026 calcistico rossoblù si apre infatti con un pareggio in casa del fanalino di coda Paternò, squadra che ha sia il peggior attacco che la peggior difesa e con l'acqua alla gola.

Pari opaco

Una sola vittoria nelle ultime dieci giornate del campionato di Serie D (girone I) per la formazione di mister Esposito che non riesce a svoltare, neanche con l'avvento del 2026. E adesso la classifica preoccupa non solo perché la griglia play off è sempre più lontana, ma perché le sabbie mobili dei play out iniziano a essere minacciose.

Partita un po' opaca da parte dei calabresi che non riescono a incidere fino in fondo, e più che un punto guadagnato sono due punti persi. I padroni di casa hanno prevalentemente lasciato l'iniziativa alla Vibonese che, però, non ha saputo sfruttare la troppa cautela casalinga.

Le formazioni iniziali

PATERNO': Locatelli; D'Aloia, Lucca, Boulahia, Di Stefano; Ferrandino, Fernandez, Scalon; Di Fazio, Marchetti, Ursino. A disp.: Branduani, Cordovana, Ragonesi, Longo, Krstevski, Rizza, Virgilito, Marchese. All. Millesi

VIBONESE: Marano; Dicorato, Marafini, Caiazza, Dick; Bucolo, Bonotto, Di Gilio; Carnevale, Coulibaly, Sasanelli. A disp.: del Bello, De Salvo, Fiumara, Santoro, Keita, Loza, Montenet, Galita. All. Esposito

ARBITRO: Alessio Artini di Firenze (assistenti Filippo Ferretti di Pistoia e Stefan Nikolic di Merano)