Che l'impegno fosse ostico e il pronostico della vigilia a sfavore lo si sapeva, visto anche il peso specifico della Nissa costruita per vincere. La Vibonese però torna dalla trasferta siciliana con più consapevolezze dopo il pareggio ottenuto con grinta e personalità.

La partita

Mister Esposito schiera la solita difesa a quattro, con Keita e Castillo sulle fasce e Dicorato e Caiazza al centro mentre a centrocampo operano Bonotto, Bucolo e Di Gilio. Nel tridente offensivo insieme a capitan Balla e Musy c'è Marsico, premiato con una maglia da titolare dopo il gol vittoria contro il Castrum Favara. Dall'altra parte, invece, c'è il grande ex di turno Pietro Terranova a trainare il reparto offensivo siciliano.

Sfida tra due squadre valide e, di fatti, ci sono subito emozioni allo stadio Marco Tomaselli dal momento che dopo neanche dieci minuti il risultato cambia due volte: passano solamente due minuti e i padroni di casa la sbloccano grazie a un calcio di rigore trasformato da Augusto Diaz con Marano a destra e palla a sinistra. Al nono minuto, però, la Vibonese perviene al pareggio grazie a Dicorato che di testa infila Castelnuovo. Nella ripresa il parziale non cambierà più, e con la squadra rossoblù che può vedere il bicchiere mezzo pieno se si considera la trasferta e l'avversario in questione e, inoltre, ha resistito all'assalto locale con la Nissa in dieci per la doppia ammonizione di Megna, ma nonostante ciò recrimina per una traversa e un gol annullato.

Il tabellino

NISSA: Castelnuovo; Silvestri, Bruno, Megna, Rapisarda; Napolitano, Palermo, Agnello, Rotulo; Terranova, Diaz. A disp: Creuso, Croce, Marino, Tumminelli, De Felice, Dampha, Fascetta, Crisci, Kragl. All. Di Napoli

VIBONESE: Marano; Keita, Dicorato, Caiazza, Castillo; Bucolo, Bonotto, Di Gilio; Musy, Marsico, Balla. A disp.: Ciurleo, De Salvo, Carnevale, Fiumara, Galizia, Marafini, Mariani, Maya, Dick. All. Esposito

ARBITRO: Maicol Guiotto di Schio (assistenti Michele Poneti di Firenze e Lorenzo Nannipieri di Livorno)

MARCATORI: 2' pt Diaz (N), 9' pt Dicorato(V)

NOTE: Espulso al 5' st Megna (N) per doppia ammonizione