Non riesce ancora a correre la Vibonese che, in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie D (girone I), torna comunque con un buon punto dalla trasferta in casa dell'Atlhetic Palermo e con i siciliani neopromossi che si confermano vera sorpresa del torneo. Si allunga a tre la striscia di giornate senza vittoria per i rossoblù, e con un solo successo nelle ultime sette uscite, ma come prestazione c'è qualche segnale di crescita.

La partita

Mister Esposito costretto a una rosa rimaneggiata, soprattutto in attacco a causa della squalifica di capitan Balla e dell'interruzione del rapporto sportivo con Lagzir Nelle fila dei siciliani, in attacco c'è il nuovo acquisto Grillo, proveniente dalla Reggina.

Prima mezz'ora del primo tempo più di marca locale, dal momento che è l'Athletic Palermo a collezionare le occasioni più importante. Quella maggiormente pericolosa è maturata al venticinquesimo con Bova che, dalla corsia di competenza, mette in mezzo un cross velenoso sul quale si avventa Faccetti a botta sicura, ma Ferilli si salva con la mano di richiamo. Erano solo le prove generali del vantaggio che, di fatti, si concretizza a pochi minuti dall'intervallo con Panaro che, all'interno dell'area piccola, riesce a metterla dentro sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bova.

La Vibonese cerca di raddrizzarla e ci riesce al 21' st con il nuovo acquisto Sasanelli al suo primo gol in rossoblù. Padroni di casa nuovamente avanti al 25' st con Bonfiglio che concretizza una buona manovra offensiva. Quando tutto sembrava presagire a una nuova sconfitta, ancora Sasanelli toglie le castagne dal fuoco in pieno recupero, sugli sviluppi di un corner.

Il tabellino

ATL. PALERMO: Greliak; Panaro, Torres, Crivello, Mazzotta; Bova, Maurino, Faccetti (9’ st Bongiovanni); Grillo (29’st Zaic); Bonfiglio (43' st Matera), Zalazar (50' st Anzelmo). A disp.: Bitzinis, Concialdi, Palumbo, Mori, Rampulla. All.: Ferraro

VIBONESE: Ferilli; Dicorato, Caiazza, Loza; Dick (1’ st Bonotto), Di Gilio, Bucolo, Kingsley (1’ st Marsico), Keita (1' st Galita); Musy, Sasanelli. A disp.: Marano, De Salvo, Fragalà, Bonotto, Marramao, Galita. All.: Esposito

ARBITRO: Andrea Giordani di Aprilia

MARCATORI: 39’ pt Panaro (AP), 23' st Sasanelli (V), 25' st Bonfiglio (AP), 25' st e 52′ Sasanelli (V)