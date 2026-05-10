La formazione amaranto piega l'Athletic Palermo e ora affronterà la Nissa nell’ultimo capitolo del campionato. I rossoblù superano l'Acireale e conquistano una salvezza soffertissima

Era la settimana dei playoff e dei playout nel girone I di Serie D e, soprattutto, in entrambi i casi riguardavano anche squadre calabresi. Lieto fine per la Vibonese, strada ancora aperta per la Reggina. Ecco il bilancio.

Il bilancio

Impegnata nella semifinale playoff la Reggina che, allo stadio Granillo, affrontava l'Athletic Palermo e con i granata che avevano due risultati su tre a disposizione (nell'arco dei 120 minuti in caso di pareggio) in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season. Alla fine la compagine amaranto supera il primo step della secondaria e tortuosa strada che dovrebbe portare alla Serie C. Il match termina 1-0 grazie alla rete di Di Grazia, ora la finale contro la Nissa.

Lieto fine per la Vibonese che festeggia la salvezza dopo una stagione travagliata e, forse, la più complicata della sua storia calcistica. I rossoblù, forti anche del fattore campo e dei due risultati su tre a disposizione, riescono a piegare l'Acireale e a mettersi alle spalle questa annata. Al Luigi Razza termina 1-0 grazie al gol di Carnevale nel primo tempo.