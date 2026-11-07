Lontano dalla Calabria comanda la... Calabria. Dopo le prime dieci giornate del campionato di Serie D (Girone I), il bilancio complessivo per le compagini calabresi è d'alta scuola. Su diciotto partecipanti complessive, la rappresentanza della regione comprende soltanto cinque società contro le tredici siciliane; eppure, nei primi cinque posti della graduatoria generale figurano ben quattro squadre nostrane: il duo di testa formato da Reggina e Sambiase a quota 23 punti, la Vibonese in terza posizione a -2 e il Praiatortora al quinto posto con 18 punti.

Organizzazione di gioco, identità tattica e qualità tecnica stanno facendo la differenza. C'è però un dato statistico che merita un'attenzione particolare e che spiega bene la forza di questo blocco: l'andamento in trasferta. Isolando infatti esclusivamente i punti conquistati lontano dalle mura amiche, i primi quattro posti della "classifica esterna" sono interamente occupati da Reggina, Vibonese, Sambiase e Praiatortora, capaci di imporre la propria legge anche sui campi più ostici del girone.

Il ruolino di marcia fuori casa delle "quattro sorelle"

Reggina: L'impatto esterno degli amaranto è di prim'ordine. Tra i successi di misura come lo 0-1 a Modica e l'1-2 sul campo della Nissa, spicca il netto 0-3 rifilato nel derby alla Vigor Lamezia. Completano il quadro il pari per 2-2 a Castrum Favara e la sola battuta d'arresto rimediata a Trapani (1-0).

Vibonese: Rendimento da grande squadra anche per i rossoblù, capaci di colpi clamorosi come lo 0-4 calato a Trapani e il blitz per 1-3 a Ragusa. A questi si aggiungono lo 0-2 alla Nissa, il prezioso pari per 1-1 nel derby contro la Reggina e la sola caduta nello scoppiettante 4-3 di Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus.

Sambiase: La capolista dimostra grande concretezza anche in esterna. Trovano spazio la squillante vittoria per 2-4 sul campo dell'Igea Virtus e lo 0-1 di Milazzo, affiancati dai pareggi per 1-1 nei derby con Praiatortora e Avola. Unica flessione, la sconfitta per 2-1 a Licata.

Praiatortora: I tirrenici hanno fatto la voce grossa al debutto esterno travolgendo l'Enna con un perentorio 0-5, per poi confermarsi con lo 0-1 di Licata e il pari per 1-1 con l'Atl. Palermo. Più complesse le uscite a Vibo Valentia (2-0) e Milazzo (3-1), che non scalfiscono comunque un bilancio ampiamente positivo.

Nota stonata: il cammino stonato della Vigor Lamezia

In un quadro di generale splendore, l'unica eccezione è rappresentata dalla Vigor Lamezia. In attesa di risalire la china e ritrovare la continuità del proprio gioco, la formazione biancoverde sconta un avvio esterno decisamente complicato: un solo punto conquistato lontano da casa (l'1-1 sul campo del Ragusa) a fronte delle sconfitte incassate contro Nissa (3-1), Sambiase (4-1), Siracusa (3-0) e Praiatortora (1-0).

La classifica esterna

Reggina 10

Vibonese 10

Sambiase 8

Praiatortora 7

Licata 7

Avola 6

Igea Virtus 5

Atl. Palermo 4

Milazzo 4

Gela 4

Trapani 4

Nissa 3

Siracusa 2

Enna 2

Vigor Lamezia 1

Modica 1

Castrum Favara 0

Ragusa 0