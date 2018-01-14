Tutti gli articoli di Sport
La Vibonese fa sul serio. Continua la scia di risultati positivi. Un’altra importante vittoria è quella ottenuta contro il Paceco in trasferta al Provinciale di Trapani. A risolverla è Tito che realizza il rigore al 14′ del primo tempo.
Partita nervosa caratterizzata da tre espulsioni di cui due nelle fila degli ospiti (Dorato per somma di ammonizioni e Vacca), non senza recriminazioni da parte dei rossoblù.
Un successo che vale doppio. Nella stessa giornata, infatti, arriva lo scivolone della capolista Troina in trasferta contro il Gela.
La Vibonese mantiene così il secondo posto in classifica, con la vetta distante sette punti.