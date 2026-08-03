Soriano non dimenticherà facilmente la serata di venerdì. In una piazza centrale gremita in ogni ordine di posto, andata in scena come il perfetto palcoscenico delle grandi occasioni, si è consumata la finalissima della mini Kings League, il torneo di minipalla (3 vs 3) che ha letteralmente acceso e animato le serate estive del paese.

Un format innovativo e travolgente che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso dalla prima all'ultima giornata. Tra carte bonus, colpi di scena fulminei e l'imprevedibilità dei rigori presidenziali, ogni gara si è trasformata in un vero e proprio thriller sportivo. Il merito di questo straordinario successo va a cinque giovani del posto che ci hanno creduto fin dal primo momento, mettendo in piedi una macchina organizzativa impeccabile: Marco Mazzotta, Domenico Inzillo, Francesco Battaglia, Francesco Caglioti e Antonio Arena.

Una finale al cardiopalma

L'atto conclusivo del torneo ha visto affrontarsi sul rettangolo di gioco le formazioni di "M&m's" e "PioSenzaLele". In un'atmosfera carica di entusiasmo e tifo caloroso, la sfida non ha deluso le aspettative: ritmi altissimi, giocate di classe e un agonismo sano ma acceso. A spuntarla, al termine di un match tiratissimo vissuto punto su punto, sono stati i PioSenzaLele, che con un solo gol di scarto (a pochi minuti dalla fine) si sono aggiudicati la vittoria finale e il titolo di campioni.

Un trionfo sportivo, ma soprattutto sociale, che ha confermato la grande voglia di partecipazione e aggregazione della comunità.

La notte delle stelle: tutti i premiati

Al termine della finalissima è scattato il momento tanto atteso delle premiazioni, tra applausi del pubblico e riconoscimenti individuali e di squadra. La vera grande novità di questa edizione è stata l'introduzione della figura del Presidente, diventata determinante nell'inerzia dei match grazie al bonus del rigore presidenziale. Come miglior presidente premiato Siro Florenzano per la leadership dimostrata, mentre il riconoscimento come Presidente Capocannoniere è stato conquistato da Francesco Morabito.

Sul fronte del calcio giocato, invece, Domenico Mazzotta (finalista con la M&M's) ha dominato la classifica marcatori aggiudicandosi il premio di Capocannoniere grazie a un bottino monstre di 19 reti. Il premio di Miglior Giocatore del Torneo, è andato invece ad Antonino Turcaloro, assoluto trascinatore e perno fondamentale nel trionfo dei PioSenzaLele.

Infine, spazio al podio collettivo: oltre alle due finaliste, un meritatissimo terzo posto e gradino d'onore va al team "Six Seven Kings", che chiude così la sua eccellente avventura nel torneo. Sipario dunque su una manifestazione che ha saputo regalare emozioni, sport e socialità, lasciando a tutta Soriano la sensazione che questo sia stato solo il primo capitolo di una grande storia.