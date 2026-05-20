Ben settecento tra atleti e accompagnatori per una tre giorni all’insegna di sport, condivisione e scoperta del territorio. Sono i numeri dei Campionati interregionali giovanili e per adulti che la Uisp Calabria, Unione italiana sport per tutti, ha promosso tra Vibo Valentia e Pizzo dal 29 al 31 maggio prossimi.

Le rappresentative delle varie categorie si sfideranno nei quattro impianti sportivi messi a disposizione dalle due amministrazioni comunali (gli stadi Razza, Marzano e Tucci e il Palasport Borsellino) e dal villaggio Futura club La Praya di Pizzo, abbracciando, oltre al calcio, diverse discipline sportive. L’iniziativa è stata presentata al Comune di Vibo alla presenza dei sindaci Enzo Romeo e Sergio Pititto; dell’assessore allo Sport di Vibo, Stefano Soriano; di Mario Marrone, presidente regionale Uisp; Francesco Coscarello, presidente Sda calcio regionale; Marco Rovito, presidente del comitato di Cosenza; Giuseppe Marra, presidente del comitato di Reggio Calabria; Franco Abenante, responsabile Sda arbitri. Presenti inoltre i dirigenti Uisp Nuccio Calabró, Luigi Cilione, Diego Anamiati, Maria Pia Trapani.

Dal 29 al 31 maggio prossimi si svolgeranno, tra Vibo Valentia e Pizzo, i campionati interregionali giovanili e per adulti della Uisp, Unione italiana sport per tutti. L’evento è stato presentato in conferenza stampa.

«La Uisp - ha spiegato il presidente Marrone - si occupa soprattutto di inclusione sociale e turismo sportivo e per noi questa è una grossa occasione far conoscere le nostre attività. Siamo entusiasti di essere qua dal 29 al 31 di maggio insieme a tutti i nostri ragazzi, alla struttura della vicina Sicilia, che ringrazio, e molto probabilmente anche ad una delegazione della Basilicata. Spero che questo sia l'inizio di una collaborazione proficua, che possa continuare nel tempo, e nutriamo anche la speranza di aprire un presidio Uisp qui sul posto per dare spazio alle nostre attività e far crescere lo sport per tutti».

Per i territori interessati un modo per aprirsi al turismo sportivo e farsi conoscere. «La città ha bisogno di visitatori - ha sottolineato il sindaco Romeo -, ha bisogno di persone che la possano riconoscere e conoscerne i valori e le qualità. Qualsiasi evento che possa portare centinaia di persone a Vibo è sempre ben accetto. L'Amministrazione sta facendo in modo che ciò possa avvenire nel periodo estivo ma anche nell’arco di tutto l’anno, in modo che si possa creare economia e, al tempo stesso, che si possa dare a questa città un ruolo turistico per le capacità storiche e culturali che ha».

Sulla stessa frequenza le parole del sindaco Pititto: «Riportiamo al centro dell'attenzione il valore dello sport ma lo facciamo comunque con un'idea precisa: quella di far vivere ad altre persone le nostre comunità e farne conoscere le bellezze. A Pizzo stiamo puntando alla destagionalizzazione del turismo e questo è uno dei modi per farlo. Al contempo stiamo cercando di creare strutture sportive che possano accogliere eventi come questi e lo facciamo in condivisione con altre amministrazioni ma anche con gli esercenti: settecento persone che arrivano nel nostro territorio, in un villaggio del nostro comune, rappresentano un valore aggiunto per la nostra città».

Non solo sport e ospitalità, le delegazioni che arriveranno a Vibo e Pizzo saranno coinvolte in visite guidate. «Questa manifestazione va proprio in questa direzione - ha sottolineato l’assessore Soriano -: guarda al turismo sportivo e a tutto l'indotto che si può generare attorno ad eventi di questo genere. Proporre la possibilità di visitare la nostra città, di assaggiare i sapori e conoscere le nostre tradizioni, ci consente di generare un ulteriore momento di promozione territoriale che porta Vibo ad essere conosciuta in tutta l'Italia».

Nell’occasione, l’assessore Soriano ha inoltre fornito un aggiornamento rispetto al completamento dei lavori di ripristino della piscina comunale e all’iter per la realizzazione della nuova pista d’atletica che sorgerà nei pressi della stessa piscina, in località Maiata.

«Sulla piscina ci siamo quasi - ha detto -. Salvo ulteriori intoppi, l’impianto potrebbe riaprire ad ottobre. Per la pista di atletica stiamo cercando di superare gli ultimi intoppi burocratici con il Credito sportivo e puntiamo ad avviare i lavori entro quest’anno in quanto il progetto definitivo è stato già depositato sia al Credito sportivo che al Coni. La pista d’atletica verrà realizzata - ha precisato Soriano - con i fondi inseriti nell’ultima manovra di bilancio grazie all’interessamento dell’onorevole Mangialavori e andrà ad inserirsi all’interno del grande complesso sportivo che vede già presenti il palazzetto provinciale e la piscina».