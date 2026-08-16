Tra la gioia dei giovanissimi atleti, lo spettacolo pirotecnico e l'emozionante intervento del cronista Francesco Repice, la manifestazione festeggia anche la terza Bandiera Blu della cittadina con un importante gesto benefico
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Per due settimane la cittadina turistica di Parghelia ha visto residenti e turisti con gli occhi puntati sul campo da calcetto nel cuore del paese. Circa 70 ragazzi tra i 10 e i 12 anni, provenienti dalla provincia di Vibo Valentia e non solo, si sono sfidati indossando i colori di squadre battezzate con i nomi delle località più suggestive del territorio. Grande la soddisfazione del sindaco Landro e del comitato organizzatore formato da Dario Grillo, Tommaso Belvedere, Antonio Locane, Francesco Surace, Enzo Carone e Franco Crigna, che hanno celebrato questo traguardo in perfetto connubio con la terza Bandiera Blu consecutiva conquistata dal comune.
Successo per la serata finale
La serata conclusiva si è trasformata in una vera e propria festa di comunità tra premiazioni, dolci, torta e uno spettacolo pirotecnico. Oltre ai momenti di svago, l'evento ha registrato un importante gesto di solidarietà: l'organizzazione ha donato al Presidente della Croce Rossa “Costa degli Dei”, Domenica Accorinti, un defibrillatore acquistato con gli incassi dell'edizione 2025.
Ospite d'eccezione acclamato dal pubblico è stato il celebre cronista sportivo Francesco Repice, che ha rimarcato il valore formativo dell'attività motoria per le nuove generazioni: «Una vera emozione vedere tutti questi ragazzi praticare lo sport. Ovunque ci sia un campo da calcio, una palestra, una piscina o una pista per correre, ci saranno dei bimbi che cresceranno bene e con dei valori».
I Risultati e i Premi Individuali
I tornei si sono articolati in due categorie principali, assegnando trofei e riconoscimenti individuali ai giovani talenti sul campo.
Champions League: 1° Classificato: Vardano, 2° Classificato: Palombaro, 3° Classificato: Bordila Paraelios;
Europa League: 1° Classificato: Piramide, 2° Classificato: Sant’Andrea, 3°
Quanto ai riconoscimenti individuali: Miglior Portiere Domenico Varone; Miglior Giocatore Giuseppe Carrozzo; Capocannoniere Cristiano Grillo; Premio Fair Play Francesco Pio Colloca
L'obiettivo dichiarato dai promotori per il futuro è quello di continuare ad alzare l'asticella, rendendo la manifestazione un appuntamento sportivo e sociale sempre più centrale per la Costa degli Dei.