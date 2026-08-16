Per due settimane la cittadina turistica di Parghelia ha visto residenti e turisti con gli occhi puntati sul campo da calcetto nel cuore del paese. Circa 70 ragazzi tra i 10 e i 12 anni, provenienti dalla provincia di Vibo Valentia e non solo, si sono sfidati indossando i colori di squadre battezzate con i nomi delle località più suggestive del territorio. Grande la soddisfazione del sindaco Landro e del comitato organizzatore formato da Dario Grillo, Tommaso Belvedere, Antonio Locane, Francesco Surace, Enzo Carone e Franco Crigna, che hanno celebrato questo traguardo in perfetto connubio con la terza Bandiera Blu consecutiva conquistata dal comune.

Successo per la serata finale

La serata conclusiva si è trasformata in una vera e propria festa di comunità tra premiazioni, dolci, torta e uno spettacolo pirotecnico. Oltre ai momenti di svago, l'evento ha registrato un importante gesto di solidarietà: l'organizzazione ha donato al Presidente della Croce Rossa “Costa degli Dei”, Domenica Accorinti, un defibrillatore acquistato con gli incassi dell'edizione 2025.

Ospite d'eccezione acclamato dal pubblico è stato il celebre cronista sportivo Francesco Repice, che ha rimarcato il valore formativo dell'attività motoria per le nuove generazioni: «Una vera emozione vedere tutti questi ragazzi praticare lo sport. Ovunque ci sia un campo da calcio, una palestra, una piscina o una pista per correre, ci saranno dei bimbi che cresceranno bene e con dei valori».

I Risultati e i Premi Individuali

I tornei si sono articolati in due categorie principali, assegnando trofei e riconoscimenti individuali ai giovani talenti sul campo.

Champions League: 1° Classificato: Vardano, 2° Classificato: Palombaro, 3° Classificato: Bordila Paraelios;

Europa League: 1° Classificato: Piramide, 2° Classificato: Sant’Andrea, 3°

Quanto ai riconoscimenti individuali: Miglior Portiere Domenico Varone; Miglior Giocatore Giuseppe Carrozzo; Capocannoniere Cristiano Grillo; Premio Fair Play Francesco Pio Colloca

L'obiettivo dichiarato dai promotori per il futuro è quello di continuare ad alzare l'asticella, rendendo la manifestazione un appuntamento sportivo e sociale sempre più centrale per la Costa degli Dei.