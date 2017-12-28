Tutti gli articoli di Sport
Obiettivo centrato per la “Gara del cuore”, la corsa podistica sportivo-solidale organizzata a Vibo Valentia dall’Asd “Conoscere Jonadi” presieduta da Antonio Rossi. In un clima festoso, tipico del periodo, numerosi atleti, competitivi e non, si sono cimentati con tanto di cappello da Babbo Natale sul circuito di circa 5 Km disegnato dallo stesso Rossi che, partendo da piazza Martiri d’Ungheria, si è snodato per le vie del centro.
Tutti insieme, con il duplice obiettivo di trascorrere sani momenti d’aggregazione all’insegna dello sport e di raccogliere fondi per l’acquisto di un apparecchio da donare all’Unione nazionale ciechi e ipovedenti della sezione di Vibo Valentia (foto in basso).
Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione, come detto, è stata organizzata dalla “Conoscere Jonadi” in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sportive del Comune di Vibo Valentia e il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e con il prezioso supporto dell’Anps, del Siulp, del Csv e di numerosi sponsor. Starter d’eccezione della “Gara del Cuore”, è stato il vicequestore e comandante della Polizia stradale Pasquale Ciocca, il quale anche in quest’occasione ha voluto esprimere parole di elogio per le ottimi iniziative intraprese dall’Asd “Conoscere Jonadi” a favore della promozione dello sport e della solidarietà sul territorio.
Per quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico-agonistico, tra gli uomini a vincere la gara è stato l’atleta Vincenzo Ambrosio (Asd Dragonero), seguito a ruota da Federico Brancatelli (Libertas Lamezia) e da Claudio Palaia (Runcard). Nella competizione femminile, invece, a primeggiare è stata la podista Lisa Grasso (Asd San Costantino), la quale ha rispettivamente avuto la meglio su Graziella De Stefano (Violetta Club) e Rosa Prestia (Asd Conoscere Jonadi).
I primi 15 atleti maschi e le prime 10 donne hanno ricevuto dagli organizzatori delle medaglie ricordo realizzate a mano dall’artista Antonino La Rosa. Quest’anno, a commentare le varie fasi della corsa è stato l’atleta della “Conoscere Jonadi” Daniele Facciolo, cimentatosi nella veste di speaker dopo essersi lo scorso anno aggiudicato la competizione agonistica.