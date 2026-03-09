La manifestazione si è tenuta al PalaValentia e ha visto la partecipazione di atleti nati negli anni 2015 e 2016. La società tropeana ha brillato in tutte le categorie in gara

Prosegue con risultati di grande rilievo la stagione sportiva dell’Asd Tropheum Karate Club, protagonista al Gran Prix Karate Under 12, manifestazione organizzata dal Comitato regionale Calabria – Settore Karate e aperta anche agli Enti di promozione convenzionati con la Fijlkam. L’evento si è svolto domenica 8 marzo al PalaValentia di Vibo Valentia, richiamando giovani atleti nati negli anni 2015 e 2016, impegnati nelle specialità Kata e Kumite, suddivisi per grado e categoria di peso. La società tropeana ha brillato in tutte le categorie, portando ogni atleti in gara sul podio e conquistando un bottino complessivo di sette medaglie, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal maestro Antonio La Torre, IV Dan.

Nelle categorie di grado più alto, spicca la prestazione di Chloe Tavella, dominatrice del Kumite femminile 37 kg. L’atleta ha conquistato il primo posto superando con determinazione quarti, semifinale e finale in un tabellone a eliminazione diretta.

Argento invece per Marialaura Ortelio, impegnata nel Kumite femminile +47 kg. In un girone all’italiana particolarmente equilibrato, Ortelio ha chiuso al secondo posto, mostrando ottima gestione tattica e continuità.

Nel Kata maschile +42 kg, Joseph Barritta ha eseguito con precisione il Bassai-dai, ottenendo il terzo posto in un girone di ben nove atleti e portando a casa una meritata medaglia di bronzo.

Prestazione brillante anche per Viviana Costanzo, protagonista di una giornata da incorniciare. Nel Kumite 32 kg ha conquistato il primo posto in un girone all’italiana da quattro atlete, imponendosi con sicurezza. Non solo, Costanzo ha ottenuto anche il bronzo nel Kata, eseguendo Heian Nidan con buona tecnica e concentrazione.

Nelle categorie di grado iniziale, Amelia Ostone ha confermato la crescita del vivaio tropeano. Nel Kumite 32 kg ha raggiunto il secondo posto, mentre nel Kata, eseguendo Heian Yondan, ha conquistato il terzo posto in un girone all’italiana, chiudendo la giornata con un argento e un bronzo.

Con sette medaglie complessive e tutti gli atleti saliti sul podio, l’Asd Tropheum Karate Club torna da Vibo Valentia con un risultato di grande prestigio. Per i giovani classe 2015–2016, guidati dal maestro Antonio La Torre, si tratta di un’esperienza formativa di alto livello, utile ad arricchire il bagaglio tecnico e a consolidare la presenza della società nelle competizioni regionali Fijlkam.