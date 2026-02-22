La manifestazione al PalaRescifina ha riunito atleti provenienti non solo da tutta Italia ma anche da Uzbekistan, Romania, Serbia, Croazia e Slovacchia, offrendo ai giovani vibonesi un’importante occasione di crescita tecnica e agonistica

Rientra con un medagliere ricco e variegato la Asd Tropheum Karate Club dall’Open international karate championship di Messina, appuntamento firmato World united karate-do federation Italia (Wukf) e organizzato in collaborazione con la delegazione italiana della World federation kenpo styles united. La manifestazione, ospitata al PalaRescifina nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio, ha riunito atleti provenienti non solo da tutta Italia ma anche da Uzbekistan, Romania, Serbia Croazia e Slovacchia, offrendo ai giovani vibonesi un’importante occasione di crescita tecnica e agonistica.

Guidati dal maestro IV Dan Antonio La Torre, i 10 atleti della Tropheum hanno disputato 14 gare, trasformatesi in una ventina di incontri tra eliminatorie e finali. Un percorso intenso, che ha portato più volte i karateka del “draghetto rossonero” sui tre gradini del podio (in totale: 4 medaglie d'oro, 2 di argento e 3 di bronzo).

Nel Kata, categoria Children U9, il piccolo Joseph Barritta si esibisce con il Bassai Dai e ottiene facilmente la prima medaglia d’oro della spedizione. Nella Children U12 tocca invece a Domenico Pontoriero centrare il terzo posto e aggiungere un bronzo al suo bottino personale. Passando ai Cadetti, anche Lorenzo Pontoriero ha fatto la sua esperienza internazionale affrontando tre atleti Wukf Italia oltre all’uzbeko della Itkf in una categoria particolarmente competitiva.

Rimanendo al Kata, ma passando alle categorie femminili, è Chloe Tavella a dominare la Children U10 cinture verdi-blu, con il primo posto conquistato e la medaglia d'oro, mentre Amelia Ostone ottiene l’argento nella stessa categoria, nel gruppo riservato alle cinture da bianco ad arancione.

Nel Kumite maschile tante conferme, qualche sorpresa e tante finali rossonere. Per la categoria Children U8 buona prova per Samuele La Torre, che si ferma ai quarti e chiude al sesto posto, davanti ad un atleta rumeno. Il giovane La Torre ha impegnato duramente un avversario che poi ha ottenuto l'argento di categoria. Nella Children U9 prestazione maiuscola di Joseph Barritta, che in finale supera un avversario della squadra rumena, autore fino a quel momento di due vittorie nette su altrettanti avversari per 4-1. Ma Barritta è riuscito ad averne la meglio in finale, chiudendo tutti i suoi incontri per 4-2 e conquistando la sua seconda medaglia d’oro, questa volta al cardiopalma. Per la categoria U12 il giovane Domenico Pontoriero conquista il bronzo ex aequo con un atleta slovacco. Nei Cadetti si è distinto Lorenzo Pontoriero, che ha chiuso la gara raggiungendo il quinto posto. Infine stesso piazzamento nella categoria Veterani, in cui c'è stato l'esordio assoluto con la Tropheum per Antonio Maria Deiorgi.

Passando al Kumite femminile, nella categoria Children U10 finale tutta targata Asd Tropheum: Chloe Tavella supera 4-0 un'atleta slovacca, mentre Amelia Ostone batte con lo stesso punteggio l'atleta della squadra Wukf Italia. Poi, in finale, Tavella si impone ancora 4-0 e conquista l’oro lasciando ad Ostone un ottimo argento. Nella Children U11 un po' sfortunata Tirsa De Seta, che si ferma ai quarti contro un'avversaria slovacca dominatrice e vincitrice della categoria, mentre anche Maria Laura Ortelio è stata eliminata dall’altra finalista della categoria, chiudendo comunque con una medaglia di bronzo.

La classifica generale vede un dominio della Wukf Italia, i cui atleti costituiscono il gruppo più numeroso in gara. Ma ci sono tante realtà sul podio, con diverse società provenienti da tutta Europa: la Federazione Sportiva Italiana Karate, l'Unione Karate Do Italia, , la world karate association e discipline associate, la Wuka Italia & DA, la calabrese Ciccio Mollo’s Gym, e la siciliana Karate Shotokan Modica per l'Italia, la Etsia Athlets Team, la Yu Karate Do e la Vojvodinian Karate Union dalla Croazia, la CS Karate Chitila, la Clubul Sportiv Chitila e la Asociatia Club Sportiv Atletic Bucovina dalla Romania (aderenti alla FR Karate WUKF Romania), la Karaate FKS Prievidza, la Karate Blue Team e la Karate Kickbox Klub Pezinok dalla Slovacchia (aderenti alla Slovak Federation of Karate and Martial Arts), la International Traditional Karate do Federation dell'Uzbekistan.

Un panorama ricco e internazionale che conferma il valore tecnico della manifestazione e la capacità della Tropheum di competere con realtà di alto livello.