Non molla il terzo posto il Pernocari che rifila un poker alla Serrese. Il pari interno del Maierato contro lo Sporting Piscopio costa la il primato in classifica
Il campionato di Terza Categoria entra nella sua fase cruciale della stagione e ha appena visto chiudersi anche la quindicesima giornata.
Le partite della domenica
Dopo lo scontro diretto di settimana scorsa, continua il duello al vertice tra Maierato Fulmine Sorianello, tra sorpassi e contro-sorpassi. Una stagione più che mai avvincente, grazie anche alle due regine del campionato che non si risparmiano colpi su colpi. Fulmine Sorianello che si riprende la vetta della classifica, ed è questa la principale notizia di giornata, con i giallorossi che rispettano il pronostico della vigilia e non hanno problemi a superare il fanalino di coda Falchi Maropati. La compagine delle preserre, guidata in panchina dal nuovo duo Nesci-Pullella, rifila un poker agli avversari con le reti di Grimaldi e Marino e la doppietta di Carchidi.
Consolida il terzo posto il Pernocari che rispetta il pronostico, in casa contro la Serrese, vincendo con un deciso 4-1: apre e chiude le danze Combatti dopo sei minuti e al ventesimo della ripresa. In mezzo le reti di Marturano e Contartese. Torna al successo dopo due turni il Serra San Bruno che, in casa, rispetta il pronostico iniziale e supera il Cessaniti in larga misura con il tennistico punteggio di 6-2: in gol Damas, Andreacchi, Bertucci, Pisani e doppietta di Zaffino V. Blitz esterno del Castel Caraffa che si impone 1-2 in casa del Pannaconi grazie alla doppietta di Barreto. Ruffa per i locali. Pari interno del Paravati che fa 1-1 contro l'Atletico Vena: Viola risponde all’iniziale vantaggio ospite di Monteleone.
I risultati
Serra San Bruno-Cessaniti 6-2
F. Maropati-F. Sorianello 0-4
Maierato-Sp. Piscopio 2-2
Pannaconi-C. Caraffa 1-2
Paravati-Atl. Vena 1-1
Pernocari-Serrese 4-1
La classifica
Fulmine Sorianello 33
Maierato 32
Pernocari 29
Serra San Bruno 29
Sp. Piscopio 27
Paravati 24
Castel Caraffa 24
Pannaconi 16
Serrese 15
Atl. Vena 15
Cessaniti 7
Falchi Maropati 0