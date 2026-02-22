Il campionato di Terza Categoria entra nella sua fase cruciale della stagione e ha appena visto chiudersi anche la quindicesima giornata.

Le partite della domenica

Dopo lo scontro diretto di settimana scorsa, continua il duello al vertice tra Maierato Fulmine Sorianello, tra sorpassi e contro-sorpassi. Una stagione più che mai avvincente, grazie anche alle due regine del campionato che non si risparmiano colpi su colpi. Fulmine Sorianello che si riprende la vetta della classifica, ed è questa la principale notizia di giornata, con i giallorossi che rispettano il pronostico della vigilia e non hanno problemi a superare il fanalino di coda Falchi Maropati. La compagine delle preserre, guidata in panchina dal nuovo duo Nesci-Pullella, rifila un poker agli avversari con le reti di Grimaldi e Marino e la doppietta di Carchidi.

Consolida il terzo posto il Pernocari che rispetta il pronostico, in casa contro la Serrese, vincendo con un deciso 4-1: apre e chiude le danze Combatti dopo sei minuti e al ventesimo della ripresa. In mezzo le reti di Marturano e Contartese. Torna al successo dopo due turni il Serra San Bruno che, in casa, rispetta il pronostico iniziale e supera il Cessaniti in larga misura con il tennistico punteggio di 6-2: in gol Damas, Andreacchi, Bertucci, Pisani e doppietta di Zaffino V. Blitz esterno del Castel Caraffa che si impone 1-2 in casa del Pannaconi grazie alla doppietta di Barreto. Ruffa per i locali. Pari interno del Paravati che fa 1-1 contro l'Atletico Vena: Viola risponde all’iniziale vantaggio ospite di Monteleone.

I risultati

Serra San Bruno-Cessaniti 6-2

F. Maropati-F. Sorianello 0-4

Maierato-Sp. Piscopio 2-2

Pannaconi-C. Caraffa 1-2

Paravati-Atl. Vena 1-1

Pernocari-Serrese 4-1

La classifica

Fulmine Sorianello 33

Maierato 32

Pernocari 29

Serra San Bruno 29

Sp. Piscopio 27

Paravati 24

Castel Caraffa 24

Pannaconi 16

Serrese 15

Atl. Vena 15

Cessaniti 7

Falchi Maropati 0