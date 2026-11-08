Nel girone vibonese s'interrompe per maltempo la gara d'apertura. Nelle partite della domenica spiccano il netto successo dei biancoazzurri, il pirotecnico pareggio tra Atletico Sant'Onofrio e Serrese e i blitz vincenti di Tropea e Pannaconi

Era l'unico campionato dilettantistico che doveva ancora prendere il via e, alla fine, il sipario si è alzato anche sulla Terza Categoria. Nel weekend appena trascorso ha vissuto la sua giornata inaugurale il girone F, il raggruppamento che raccoglie le compagini del territorio vibonese, regalando subito gol, emozioni e anche un fuoriprogramma legato al maltempo.

L'anticipo del sabato: la pioggia ferma lo Sporting Piscopio

La stagione 2026/27 si è aperta ufficialmente con l'anticipo tra Sporting Piscopio e Napitia. Una gara inaugurale che, tuttavia, non ha visto il suo termine: dopo soli 25 minuti dal fischio d'inizio, il direttore di gara è stato costretto a sospendere la sfida a causa del violento nubifragio che ha reso impraticabile il terreno di gioco. Al momento dell'interruzione il punteggio vedeva in vantaggio i padroni di casa per 1-0 grazie al gol siglato dopo sei minuti da Germolè.

Le gare della domenica: partenza super per Serra San Bruno, spettacolo con l’atletico Sant'Onofrio

Il programma del primo turno si è poi completato nella giornata di domenica. Esordio convincente per il Serra San Bruno, che parte col piede giusto davanti ai propri tifosi travolgendo l'Atletico Vena con un netto 3-0. I biancoazzurri mettono in mostra solidità e cinismo sotto porta grazie alla doppietta di Larizza e al sigillo di Andreacchi.

Spettacolo puro, invece, nella sfida tra Atletico Sant'Onofrio e Serrese, terminata sul pirotecnico risultato di 4-4. Un'altalena continua di emozioni in cui, tra i padroni di casa, vanno a segno Lavorato con una doppietta, Figliuzzi e Varano; per gli ospiti risponde un monumentale Michele Zaffino, autore di una tripletta, oltre alla rete di Maida.

Successo prezioso anche per il Tropea, che supera il Filadelfia per 2-1: alla marcatura lampo di Mamadu dopo appena quattro minuti risponde il gol da tre punti firmato da Chiapparo a cinque minuti dal termine.

Finisce in parità (1-1) il confronto tra Paravati e Castel Caraffa, sbloccato dall'iniziale vantaggio ospite di Damasa all'8' e riequilibrato da Florio prima del riposo. Sorride infine il Pannaconi, che supera in casa il Cessaniti per 2-0 regolando la pratica grazie ai centri di Solano e Abate.

I risultati

Sporting Piscpio-Napitia Rinv.

Atl. Sant'Onofrio-Serrese 4-4

Serra San Bruno-Atletico Vena 3-0

Tropea-Filadelfia 2-1

Pannaconi-Cessaniti 2-0

Paravati-Castel Caraffa 1-1