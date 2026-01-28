Nei giorni 14 e 15 febbraio la struttura vedrà impegnati atleti calabresi e provenienti da altre regioni d’Italia per l’inizio della stagione agonistica

Si svolgerà a Drapia, nei giorni 14 e 15 febbraio, la prima gara del campionato federale di tiro dinamico. L’evento sarà ospitato dall’Accademia Tiro Dinamico Vibonese, struttura che rappresenta da anni un punto di riferimento per la disciplina sul territorio.

La manifestazione, assegnata ufficialmente alla struttura di Drapia, vedrà la partecipazione di atleti provenienti sia dalla Calabria sia da altre regioni italiane, dando avvio alla stagione agonistica federale. A darne comunicazione sono stati il presidente onorario e responsabile della struttura, Francesco Corigliano, e il presidente dell’associazione Accademia Tiro Dinamico Vibonese, Sante Prevarin.

Il poligono, situato a pochi chilometri da Tropea, è dotato di dieci campi dedicati al tiro dinamico, sei linee di carabina a 100 metri e due campi per il tiro a volo. La struttura è stata in passato riconosciuta dal Coni come una delle migliori a livello nazionale per la gestione e per la continuità dell’attività svolta nel tempo. Attualmente conta circa 250 soci e organizza nel corso dell’anno numerosi eventi legati alle diverse discipline praticate.

L’appuntamento di febbraio rappresenta quindi un momento significativo per il calendario sportivo locale e regionale, oltre a confermare il ruolo del poligono di Drapia come sede idonea ad accogliere competizioni federali di rilievo.