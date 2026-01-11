Decima vittoria stagionale per la Tonno Callipo Volley maschile che, nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, batte Santa Teresa Riva con un secco 3-0. Altra straripante prestazione al PalaValentia, davanti al proprio pubblico, per i giallorossi che consolidano l'attuale terzo posto in classifica. Col sorriso, dunque, l'esordio al nuovo anno solare che inizia così come era terminato il vecchio: vincendo.

Il coach Lanci

Ecco le parole di coach Lanci al termine della sfida vinta contro i siciliani: «È stata una buona partita da parte nostra, soprattutto perché siamo stati bravi a mantenere il controllo della partita, anche se non abbiamo giocato una delle nostre migliori gare. Siamo stati un po’ sotto ritmo però, dopo la pausa di Natale, ci può anche stare. Bravi noi a sfruttare quelle occasioni importanti che ci sono capitate, permettendoci di gestire al meglio questo match».

Archiviare e guardare avanti è la mentalità giusta: «Adesso pensiamo alla prossima settimana quando avremo una partita veramente tosta, fuori casa contro una squadra con tanti giocatori esperti. Di questo ne siamo consapevoli ma, allo stesso tempo, abbiamo la volontà di voler chiudere il girone di andata nel miglior modo possibile. Quindi andremo a Villafranca per fare del nostro meglio, cercando di portare più punti possibili a casa e rimanere così attaccati al treno delle prime in classifica».