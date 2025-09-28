Non sono soltanto i campionati dilettantistici ad aver preso il via: il calcio, si sa, non si ferma mai, e in questa fase è Vibo Valentia a fare da cornice a nuovi appuntamenti sportivi. A rendere ancora più vivace l’attesa per l’inizio della stagione è stato il torneo Over 40, andato in scena al campetto di calcio a 5 di Sant’Aloe. L’iniziativa è stata promossa dal presidente della struttura, Carlo De Caria, insieme al vicepresidente Enzo Messina e al responsabile della sicurezza, Massimo Morelli.

Il torneo

Un mese di calcio amatoriale, come si suol dire, ma con una qualità di indiscusso spessore se si vanno a prendere i considerazione i vari calciatori, e con alcuni che hanno scritto pagine importanti del calcio vibonese e non solo. Basta questo dunque per capire quale è stato il livello del torneo e per ribadire, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che la carta di identità è solamente un numero superfluo se al suo posto c'è la grinta e la voglia di correre ancora dietro a un pallone.

Team 47 campione

Sei le squadre ai nastri di partenza: Team 47, Kikogest, Sistem MF, Team 104, Bar Charleston, GR Group. Il torneo consisteva in un mini campionato appunto tra le sei squadre sopra elencate e con le conseguenti semifinali tra le prime quattro. A vincere il torneo, con la finale disputata lo scorso mercoledì 24 settembre, è stata Tassone Team 47 che si è imposta sulla G-Group per 2-0 grazie alla doppietta di Nesci. Proprio la Tassone Team 47, inoltre, porta sul podio dei marcatori due dei suoi giocatori dal momento che dietro al capocannoniere Michele Russo (G-Group) con sette centri, si piazzano il Condor Giuseppe Fanelli con sei esultanze e l'attaccante Vincenzo Nesci con cinque.