Non sono bastati 120 minuti regolamentari per decidere lo spareggio promozione tra Vibonese e Troina, giocato oggi al Granillo di Reggio Calabria. Reti inviolate sia dopo i tempi regolamentari che nell’extra-time, quando ai siciliani viene annullato un gol per fuorigioco. Per assegnare il titolo di regina della Serie D ci è quindi voluta la lotteria dei rigori. Dagli 11 metri decisivo l’errore di Giacomo Fricano del Troina. Poi arriva il gol di Arario. Finisce 5-3 e la Vibonese vola in paradiso, conquistando sul campo l’agognata promozione in Serie C. Festa grande per i giocatori in campo e per gli oltre 2000 supporter vibonesi giunti a Reggio Calabria.
La sequenza dei calci di rigore:
La festa negli spogliatoi:
