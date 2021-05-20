Al Vela Club cittadino si assegna la prima competizione post lockdown con la riapertura del campionato regionale

Finalmente, si torna a regatare. Con la graduale riapertura di spazi, locali, orari e attività commerciali e sportive e con la morsa della pandemia che sembra allentarsi giorno dopo giorno, anche le vele calabresi tornano a sfidarsi in mare aperto. Il 22 e 23 maggio, il Vela Club Città di Tropea riapre il campionato regionale di vela d’altura con la prima regata del VII Trofeo che trae il nome dal circolo stesso, avente base nautica nel porto della Perla del Tirreno: il «Città di Tropea 2021 – Bandiera Blu».

Saranno barche provenienti da ogni parte della regione, con certificato ORC e Rating FIV (vele bianche), a fronteggiarsi in prima battuta nella regata denominata «La costiera- Il Vadaro Race» lungo il tratto che dalle acque antistanti il porto conduce allo scoglio del Vadaro, 23 maggio 2021; e in seconda battuta, il 26 ed il 27 giugno, nella regata d’altura Tropea – Strombolicchio – Tropea, direttrice di raro fascino di ben 64 miglia.

Il vincitore verrà proclamato tra coloro i quali avranno disputato entrambe le gare, e risulterà primo con i tempi compensati. A lui, una bicicletta elettrica offerta dagli sponsor Assicurazione Barone Cattolica di Giuseppe Barone, Tropea, e dal distributore di tecnologie medicali Medysistem. arone, Ai primi, secondi e terzi per ciascuna categoria, una coppa di cristallo serigrafata a mano, offerta dall’azienda toscana RCR Crystal. La premiazione si terrà nella sede del Vela Club il 27 giugno alle ore 18.00,

Il porto di Tropea ospiterà tutte le operazioni necessarie nello spazio antistante la sede del club velico cittadino. Il 22 Maggio, via agli incontri con gli equipaggi per sbrigare le ultime procedure propedeutiche alla partecipazione al Trofeo, ad iniziare dal pre briefing informativo e organizzativo. Le iscrizioni potranno essere perfezionate entro le 09.30 del 23 maggio presso la sede del Vela Club.

Grande soddisfazione, quella espressa dal presidente Sabatino La Torre: «La ripresa delle attività, dopo un lunghissimo periodo di lontananza forzata dal mare, è per noi motivo di orgoglio. Abbiamo atteso a lungo il momento per poter rientrare in mare in assoluta sicurezza, che finalmente è arrivato.

L’emergenza sanitaria ci ha penalizzati, ma finalmente siamo riusciti a ridefinire il calendario degli eventi sportivi, ed ormai siamo ai nastri di partenza. La pratica della vela è fondamentale per restituire al mare l’attenzione che merita. Il nostro Club Tropea lavora per questo: per valorizzare al tempo stesso la città ed il suo ambiente. Il nostro obiettivo è soprattutto educativo: coinvolgere più persone possibili, accrescere la passione per questo sport anche e soprattutto tra i nostri ragazzi ed i nostri cittadini. Sono loro il nostro target. Ed è per questo che il nostro Club si impegnerà anche quest’anno, in mare come nelle scuole, tra i giovani come tra i diportisti, per tante iniziative di sensibilizzazione ed educazione».