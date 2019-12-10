Al termine della competizione grande festa per l’inaugurazione del Christmas Port Village al Porto di Tropea

Si è svolta domenica nello specchio d’acqua antistante il Porto di Tropea la terza regata di campionato di vela d’altura Fiv organizzata dal Vela Club di Tropea. Una bella giornata di sport, conclusasi con la vittoria della cetrarese Ariel, con unanime soddisfazione di tutti gli equipaggi presenti.



Sport e feste di Natale. Il meteo, variabile con temperature miti, ha regalato ampie schiarite, vento sufficiente a muovere le vele lungo il tracciato previsto, qualche leggera raffica e onde leggere. Al rientro, gli equipaggi presenti, giunti da diverse parti della Calabria, hanno potuto godere del Villaggio di Natale promosso dalla Porto di Tropea SpA, dove la barca addobbata ed illuminata a festa ad opera della compagine sportiva, nello spazio antistante l’ingresso del Club tropeano, ha attirato la curiosità e l’ammirazione dei tanti visitatori giunti in serata per l’occasione.



Tutti i risultati. Tornando alla competizione, il comitato di regata, composto dal presidente Bruno Rossi, ufficiale di regata, affiancato da Elio Conte e Fabio Leporini, ha gestito e diretto tutte le fasi dell’evento: il tracciato, a bastone, prevedeva due giri per le Orc (lunghezza complessiva, 4,9 mn) e un giro per le vele bianche (2,5 nm). Ecco la classifica finale: per le Orc ha vinto Ariel, col tempo di 13:18:06, seguita da Eta Beta (13:27:54), da L’Ile Blanche (13: 34: 51), Perseide (13:36:10) e Nausicaa (13:58:32). Le vele bianche, vedevano Lunatica al primo posto (13:06:35) seguita da The Bluis (13:08:55) e Pegasus (13:10:58).