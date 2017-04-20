Si terrà martedì 25 aprile su un’area demaniale marittima di diecimila metri quadri alle ore 8.30

Ritorna a grande richiesta e dopo una lunga attesa il quarto rally su sabbia a Nicotera Marina. Un evento programmato per il 25 aprile prossimo che ha ottenuto il nulla-osta da parte dell’Ufficio tecnico comunale. Il rally si svolgerà su un’area demaniale marittima di circa 10mila metri quadri. Ad organizzare l’evento, il movimento “14 luglio”.

Tutti i partecipanti alla competizione saranno muniti di apposita polizza personale di assicurazione. Obbligatorio il casco per una gara che promette “scintille” e grande spettacolo e pubblico.