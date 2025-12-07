Anima il week end di mercato la Pol. Spilinga che, alla vigilia dell'undicesima giornata del campionato di Prima Categoria, piazza un grande colpo che rafforza in maniera significativa l'organico giallorosso.

Un bomber per la Pol. Spilinga

Nelle scorse ore, infatti, è stato formalizzato l'accordo con il centravanti Roberto Soriano che non ha di certo bisogno di presentazioni. Sicuramente un elemento di spicco sia per le sue qualità che per il suo curriculum e il feeling con il gol.

Reduce, nella prima parte di stagione, dall'esperienza con la maglia del Nuova Ada, Soriano vanta anche stagioni (tra le altre) con Asd Pizzo, Stella Mileto, Parghelia, San Calogero e Capo Vaticano e in ognuna di esse ha lasciato sempre il segno con un importante bottino realizzativo.

Si tratta di un attaccante che predilige partire dall’esterno e in grado di interpretare diverse soluzioni tattiche, di grande classe e ottima corsa, bravo nel calciare tanto di destro quanto di sinistro, fisicamente ben strutturato e dallo scatto impetuoso. Pronto il suo esordio nel prossimo match quando la compagine spilingese farà visita al fanalino di coda Siderno 1911.