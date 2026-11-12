Un gesto simbolico, intriso di significato e di profondo affetto, per mantenere viva la memoria di chi ha lasciato un segno indelebile nella comunità attraverso le sue passioni più grandi. La città di Vibo Valentia non dimentica Lorenzo Lo Bianco, il noto e stimato ristoratore cinquantunenne scomparso improvvisamente lo scorso maggio, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e concittadini.

Tra le grandi passioni di Lorenzo c'era un amore viscerale e incondizionato per la Vibonese, la squadra della sua città che seguiva costantemente come un patrimonio prezioso da custodire e difendere in ogni occasione.

La piantumazione all'antistadio "Luigi Razza"

Proprio per rendere omaggio alla sua figura e alla sua fede rossoblù, l'Associazione Moderata Durant, in stretta sinergia con la U.S. Vibonese Calcio, ha organizzato una cerimonia speciale in programma per sabato mattina alle ore 10:30. Presso l'antistad io del "Luigi Razza" verrà messo a dimora un albero dedicato a Lorenzo: un simbolo di vita che continua a crescere radicato nei valori e negli affetti del territorio.

L'iniziativa, promossa dall'associazione per tributare il giusto riconoscimento a chi ha dato tanto a Vibo Valentia, ha trovato fin da subito il pieno sostegno e il patrocinio delle istituzioni locali.

Il sostegno delle istituzioni e del club rossoblù

Determinante per la riuscita dell'evento è stato l'impegno in prima persona dell'assessore all'Ambiente Marco Miceli, legato a Lorenzo da un sincero rapporto di amicizia e da sempre sensibile a queste iniziative, che si è adoperato immediatamente per concedere i relativi permessi e rendere operativa la proposta. Piena condivisione e supporto sono giunti anche dal Sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e dall'assessore allo Sport Stefano Soriano.

Sul fronte societario, la dirigenza della Vibonese ha accolto con entusiasmo e partecipazione la richiesta di donazione avanzata a inizio estate: l'amministratore unico Cosimo Vullo e il presidente Rino Putrino hanno confermato la vicinanza del club ai valori della propria tifoseria.

Il ringraziamento alla famiglia

Dal canto suo, l'Associazione Moderata Durant ha voluto rivolgere il ringraziamento più profondo e sentito alla famiglia di Lorenzo Lo Bianco, additata a esempio per la straordinaria forza e dignità dimostrata in questi mesi di dolore.

L'appuntamento per la comunità, i tifosi e quanti hanno voluto bene a Lorenzo è dunque fissato per sabato mattina alle 10:30 nel piazzale dell'antistadio, per un momento di raccoglimento e di festa nel segno del ricordo.