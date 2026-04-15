Ad alzare il primo premio al cielo è stato l’equipaggio di Ganzuria: l’imbarcazione del Circolo velico Lampetia di Cetraro ha fatto sua la nona edizione del Trofeo Marina Yacht Club di Tropea. La competizione ha visto 11 imbarcazioni sfidarsi tra le boe davanti alla rupe della Perla del Tirreno in due giorni di regate caratterizzate da clima estivo e vento scarso, che hanno comunque offerto uno spettacolo sportivo di grande impatto visivo - e accesa tensione agonistica - per la sfida organizzata dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo Marina.

Nona edizione del Trofeo Marina Yacht Club di Tropea, regata promossa dal Circolo velico Santa Venere di Vibo Marina nelle acque antistanti la Perla del Tirreno.

«È sempre un piacere essere sopiti di questo porto - ha detto il presidente del Cvsv Gianfranco Manfrida -, grazie all’amministrazione che ha sempre sposato questa nostra attività. Un’attività che ha risvolti sportivi ma anche turistici: regatare con questo panorama sullo sfondo è sempre uno spettacolo. Il nostro scopo è soprattutto quello di offrire momenti di condivisione e socialità, oltre che quello di creare nuove opportunità per avvicinarsi alla vela nella maniera più semplice e conviviale possibile. Coniugare sport e amicizia è uno degli obiettivi prioritari per i quali, negli anni, abbiamo coinvolto tutto il Tirreno meridionale da Cetraro a Reggio Calabria».

E tra equipaggi ed accompagnatori da tutta la Calabria, al Porto di Tropea si sono ritrovati in tanti lo scorso fine settimana. Soddisfatto l’amministratore delegato Vincenzo Aristide Di Salvo: «Questo è il nono anno che ospitiamo il Trofeo: si tratta di una particolarità che abbiamo voluto lanciare nell’ambito dello sviluppo della cultura del mare e dello sport. Tutto è importante all’interno del nostro Marina, ma il sailing e le regate voglio segnare per noi proprio un’attenzione verso il mondo della vela e quello dello sport più in generale».

Sul piano agonistico, dietro a Ganzuria (che ha trionfato sia nella classifica generale che nella categoria RC) si sono piazzate Geisha e The song is you, mentre nella categoria Gc, primo posto per Ariel seguita da Follow me e da Venere. Chiusa la parentesi tropeana, gli equipaggi si ritroveranno a Tropea il prossimo 25 aprile per puntare le prue verso Sud alla volta di Palmi, nuova tappa del Campionato di vela d’altura del Tirreno meridionale.