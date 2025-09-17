Il giovane centrocampista torna sul pari di domenica: «Buona prestazione, ma abbiamo sprecato tanto e potevamo chiuderla». E sulla prossima gara: «Tutte le partite sono importanti ma quella contro gli amaranto ha qualcosa in più»

Quattro punti nelle prime due uscite di campionato per la Vibonese, ma che avrebbero potuto tranquillamente essere sei. La compagine rossoblù, impegnata nel campionato di Serie D (girone I) dopo la vittoria d'esordio casalinga contro il Paternò, impatta sul campo dell'Enna per 2-2. A prescindere dal risultato, altra buona prestazione per i ragazzi di mister Esposito che, come al debutto stagionale, hanno dimostrato di avere gioco e idee.

Le parole di Bonotto

Il campionato però non aspetta e, a tal proposito, bisogna subito archiviare le prime due uscite e pensare già alla prossima che è una supersfida: al Luigi Razza arriverà infatti la Reggina. Sulle prime uscite e sul prossimo match ne ha parlato, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, Matteo Bonotto. Prime due gare da titolarissimo per il giovane centrocampista, classe 2006, che proviene dal settore giovanile del Cittadella. Nella scorsa stagione ha avuto l’opportunità di confrontarsi con la realtà della Serie D militando tra le fila della Sarnese, esperienza che gli ha permesso di accumulare minuti preziosi in un campionato competitivo.

«Sicuramente la partita di domenica ci ha lasciato l'amaro in bocca - esordisce il diciannovenne - perché, per tutte le occasioni sprecate, dovevamo chiuderla. Inoltre abbiamo preso due reti nate da nostre incertezze. In ogni caso io credo nel calcio e nel lavoro e, lavorando costantemente in campo, cerchiamo di migliorare sempre di più. A mio avviso siamo un bel gruppo con molti margini di miglioramento».

Attesa per il derby

Come accennato, questa è la settimana che porterà all'attesissimo derby contro la Reggina, squadra tabù per la Vibonese e avversario negli ultimi due play off di campionato, a testimonianza di come queste due compagini siano delle big del torneo: «Tutte le partite sono importanti, ma questa contro la Reggina ha qualcosa in più sia perché si tratta di un derby e poi anche per il blasone e la storia che ha la squadra amaranto. Li abbiamo già affrontati in coppa e conosciamo l'avversario, fino a sabato lavoriamo al massimo per portare risultato a casa».

Per l'occasione, e le numerose richieste, tutti i bambini fino a 10 anni potranno accedere gratuitamente a tutti i settori dello stadio: tribuna, curva e settore ospiti. Questa iniziativa nasce dalla volontà della società di avvicinare sempre più i giovani al mondo del calcio e di sostenere le famiglie che desiderano condividere la passione rossoblù con i propri figli».

Ambientamento

Bonotto, inoltre, si è totalmente ambientato: «In questo momento sono felice e ho trovato un buon gruppo di bravi ragazzi. Anche a livello di società mi sono trovato bene e le idee che sposa il mister sono quelle che sposo anche io, quindi di più non potevo chiedere. Cercherò di dare sempre il massimo in mezzo al campo».