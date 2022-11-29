Grande attesa per l'importante evento nazionale nell'ambito dello sport paralimpico. Il capoluogo si prepara a una due giorni che sarà anche occasione di promozione e inclusione sociale

La Coppa Italia Maschile 2022 è in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre a Vibo Valentia e vedrà scontrarsi in campo i campioni d’Italia di Nola Città dei Gigli, l’Alta Resa Pordenone, la Cedacrì Sitting Volley GiocoParma e la Synergie Fermana. Un evento unico per la città capoluogo che vedrà le quattro squadre affrontarsi nella prima giornata in due semifinali incrociate basate sulla classifica finale del Campionato Italiano 2022. Nella seconda giornata, invece, le squadre perdenti saranno impegnate nella finale per 3° e 4° posto, mentre le squadre vincenti si affronteranno nella finale valevole il titolo. [Continua in basso]

La Giunta comunale di Vibo Valentia, che ha approvato all’unanimità dei voti la richiesta della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) di farsi carico di una contribuzione economica al sostegno dell’ importante iniziativa sportiva mediante l’individuazione di uno sponsor, in questi giorni fornirà ulteriori informazioni probabilmente attraverso una conferenza stampa. Il Palasport provinciale, sito in località Maiata, sarà il sito sportivo dove si riuniranno le squadre italiane che disputeranno la finale. Durante la seduta della IV commissione consiliare, il consigliere comunale delegato allo Sport, Antonio Schiavello, ha manifestato grande soddisfazione per l’evento di caratura nazionale che si svolgerà a Vibo Valentia.

Il Sitting Volley è uno degli sport inclusivi, competitivi e ricreazionali di maggior successo, dove gli sportivi non necessitano di particolari equipaggiamenti. E’ una disciplina paralimpica che presenta le stesse regole e caratteristiche della pallavolo, fatta eccezione per il campo (è più piccolo) e per la rete (più bassa). I giocatori per regolamento devono star seduti nel momento in cui toccano la palla (ad es. durante la ricezione, il servizio o il palleggio) e si possono sollevare da terra solo se non sono coinvolti nel gioco. Il sitting volley è nato proprio per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità che volevano approcciarsi alla pallavolo.