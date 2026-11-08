Il campo premia il lavoro di squadra, ma regala anche grandi soddisfazioni personali. La Vibonese si gode un avvio di campionato da protagonista nel Girone I di Serie D: dopo le prime dieci giornate, i rossoblù occupano la terza posizione in classifica, a due sole lunghezze dalla vetta. Una partenza sprint che conferma la bontà della programmazione societaria e il valore di un organico costruito con criterio.

La convocazione

A coronare questo momento positivo è arrivata una notizia che premia il settore giovanile e la linea verde del club: il giovane difensore Vincenzo D’Onofrio ha ricevuto la convocazione ufficiale da parte del selezionatore Giuliano Giannichedda per lo stage di preselezione della Rappresentativa Serie D Under 18.

D’Onofrio farà parte di un gruppo selezionato di 44 calciatori (tutti nati tra il 2008 e il 2009), individuati tra i migliori talenti del panorama calcistico del Centro e Sud Italia. Il programma prevede il ritrovo per mercoledì 11 novembre alle ore 12:00 presso il Centro Sportivo “Francesca Gianni” di Roma, dove nel pomeriggio (ore 14:30) i convocati si sfideranno in un’amichevole a ranghi contrapposti aperta al pubblico.

Per la Vibonese si tratta di un importante attestato di stima che valorizza il lavoro quotidiano dello staff tecnico. Un talento cristallino, quello di D'Onofrio, su cui la società rossoblù continua a puntare forte per il presente e per il futuro.