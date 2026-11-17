È un momento d'oro per la Vibonese, reduce da un pomeriggio di pura estasi nella dodicesima giornata del girone I di Serie D. Il netto 4-0 inflitto al Modica non solo ha regalato ai rossoblù il nono risultato utile consecutivo, ma ha permesso alla squadra di approfittare dello scontro diretto tra Reggina e Sambiase per balzare al secondo posto in solitaria, a sole due lunghezze dalla capolista amaranto e con un punto di vantaggio proprio sul Sambiase, prossimo avversario in calendario. A fotografare l'entusiasmo dell'ambiente è stato l'attaccante brasiliano Bruno Cosendey, ospite negli studi di LaC TV (all'interno dell'aeroporto di Lamezia Terme) durante la trasmissione "Pianeta Rossoblù", condotta da Vincenzo Primerano e andata in onda martedì alle ore 14 su LaC TV (canale 17 del digitale terrestre).

Verso il big match con il Sambiase e l'incognita terreno

Messo alle spalle il poker al Modica, tutta l'attenzione in casa Vibonese è già rivolta alla supersfida dello stadio "D'Ippolito". Cosendey predica concentrazione e accende i riflettori sulle insidie del campo lametino: «Sono contento per la vittoria di settimana scorsa, anche perché ci ha permesso di superare in classifica il Sambiase che è il nostro prossimo avversario – esordisce il brasiliano –. Inutile dire che sarà una partita tosta e difficile, specialmente perché il terreno del D'Ippolito non è dei migliori e per questo mi auguro che a pagarne non sarà lo spettacolo. In ogni caso noi dobbiamo guardare al nostro percorso, senza girare l'occhio da altre parti».

L'applauso al record storico di Marsico

Con ben ventotto reti realizzate, la Vibonese vanta il secondo miglior attacco del torneo. A trascinare il reparto offensivo c'è il capocannoniere Marsico, che grazie alla doppietta di domenica scorsa è entrato ufficialmente nei libri di storia del club: nei 69 anni di vita della società, infatti, nessuno era mai riuscito a mettere a segno undici gol nelle prime dodici giornate. Un traguardo che Cosendey celebra con grande affetto: «Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo. Inoltre abbiamo trovato l'intesa giusta sia in campo che fuori e agli allenamenti andiamo sempre insieme».

Il paradosso del gol e la sfida per domenica

Chiusura dedicata al suo personale bottino stagionale. Cosendey ha già firmato cinque reti in campionato, tutte però lontano dal "Luigi Razza", restando ancora a secco davanti al pubblico di casa. Un dettaglio che il giocatore affronta con il sorriso, trasformandolo in un buon auspicio per la trasferta di domenica: «Anche mia moglie mi dice di sbloccarmi nelle partite in casa perché mio figlio vuole esultare – scherza l'attaccante –. Scherzi a parte, io non vivo questa cosa con ossessione o pressione. Sicuramente arriverà il momento, nel frattempo spero di continuare questo trend anche domenica prossima, in casa del Sambiase». La sfida è ufficialmente lanciata.