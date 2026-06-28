Si è svolta nella giornata odierna l’assemblea dei soci della Vibonese, un appuntamento cruciale convocato per definire il nuovo assetto dirigenziale del club rossoblù e tracciare le linee guida del progetto tecnico e societario in vista della prossima stagione. La riunione segue la svolta societaria che ha visto la cordata guidata da Cosimo Vullo rilevare il 60% delle quote detenute da Ferdinando Cammarata.

Dall’assemblea è emersa una struttura dirigenziale solida, chiamata a guidare la Vibonese in una fase di profondo rilancio, con il chiaro obiettivo di consolidare le basi del club e accompagnarne la crescita sul piano sportivo, organizzativo e identitario.

Il nuovo organigramma societario

La nuova mappa del potere in casa rossoblù unisce competenze strategiche e figure di riferimento: Cosimo Vullo Amministratore Unico, Rino Putrino presidente, Donatella Fazio ed Elena Fuscaldo vice-presidenti, Francesco Chirico direttore generale, Fabrizio Maglia direttore sportivo, Nicola Vaccaro segretario generale e Alessio Bompasso responsabile comunicazione e Addetto Stampa.

Le prime parole di Vullo e Putrino

«Abbiamo scelto di investire su questa piazza con convinzione e con un progetto serio, costruito sulla programmazione e sul lavoro quotidiano. La Vibonese rappresenta una storia e un patrimonio sportivo che meritano rispetto e ambizione. Abbiamo messo in piedi una struttura solida, fatta di professionalità e competenze, perché crediamo che solo con basi chiare si possano raggiungere obiettivi importanti. Il nostro impegno è restituire ai tifosi una squadra che li renda orgogliosi».

Il presidente Rino Putrino: «Per me questo non è soltanto un incarico, ma il coronamento di un legame che mi accompagna da sempre. Sono figlio di questa città, ho vissuto la Vibonese da tifoso prima ancora che da dirigente, e da commissario uscente ho avuto l’onore di accompagnare la società in un passaggio delicato della sua storia. Oggi accetto questa responsabilità con il cuore, consapevole di rappresentare una piazza appassionata, fiera e innamorata dei suoi colori. Metterò tutto me stesso, con serietà e dedizione, perché la Vibonese torni a regalare emozioni e soddisfazioni alla sua gente».

Domani la conferenza stampa e il nome del mister

Il nuovo corso della Vibonese entrerà subito nel vivo. Le nuove figure dirigenziali si presenteranno ufficialmente alla città e agli organi di informazione domani alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

C'è grande attesa tra i tifosi: durante l'incontro con la stampa verrà infatti svelato il nome del nuovo allenatore della prima squadra, tassello centrale del progetto tecnico rossoblù per la stagione alle porte.