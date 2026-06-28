Giorni frenetici e di grandi manovre in casa Vibonese. Il club rossoblù è pronto a voltare ufficialmente pagina e a tuffarsi nella programmazione della prossima stagione di Serie D. Dopo il passaggio di mano del 60% delle quote societarie, cedute dal presidente uscente Ferdinando Cammarata alla cordata guidata da Vullo, i vecchi e i nuovi soci si sono riuniti per definire i dettagli del nuovo organigramma.

I primi tasselli del mosaico sono ormai al loro posto, ma l'attesa più grande è tutta per il nome del pilota a cui affidare la squadra.

Marra scala le gerarchie

Con l'assetto dirigenziale ormai blindato, il Direttore Sportivo Fabrizio Maglia è al lavoro da quasi un mese per individuare il profilo perfetto. Nelle ultime settimane il casting per la panchina ha vissuto diversi scossoni, delineando una vera e propria corsa a tre: Danilo Fanello, protagonista del "miracolo salvezza" nella passata stagione, godeva dell'apprezzamento iniziale del neo-presidente Rino Putrino e dello storico main sponsor Pippo Caffo. Le sue quotazioni, tuttavia, sono andate affievolendosi con il passare dei giorni; Giuseppe Pagana era un'ipotesi concreta che ha accarezzato l'ambiente dello stadio "Luigi Razza" per qualche tempo, prima di perdere terreno rispetto alle ultime evoluzioni di mercato; sembrerebbe Salvatore Marra, invece, il nome forte delle ultime ore. Reduce da un eccellente campionato nel girone I di Serie D alla guida dell'Igea Virtus (dove ha persino assaporato il primato in classifica), "Sasà" Marra è balzato in pole position.

L'asse Maglia-Marra e il verdetto di domani

A far pendere l'ago della bilancia a favore di Marra non sono solo i risultati recenti, ma anche il forte feeling professionale con il ds Maglia. I due, infatti, hanno già lavorato insieme ai tempi del Lamezia Terme, un dettaglio non da poco che garantisce sintonia immediata e unità d'intenti.

Il tecnico campano sembra aver piazzato lo scatto decisivo nel rush finale. Per averne la certezza assoluta basterà pazientare ancora poche ore: domani mattina è infatti prevista la conferenza stampa ufficiale di presentazione del nuovo organigramma societario. Sarà quella l'occasione perfetta per scoprire se sarà proprio Salvatore Marra a guidare il nuovo corso della Vibonese.