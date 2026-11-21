La tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) mette di fronte Sambiase e Vibonese in un derby calabrese che profuma di alta classifica. Con la Reggina capolista nel mirino, le due inseguitrici si giocano molto più dei semplici tre punti: i rossoblù occupano attualmente la seconda piazza a due sole lunghezze dagli amaranto, mentre i giallorossi inseguono a un solo punto di distanza, rendendo lo scontro diretto uno snodo cruciale della stagione.

Un fortino da espugnare

La sfida mette a confronto due ruolini di marcia impressionanti. Da una parte la Vibonese, che va a caccia del decimo risultato utile consecutivo; dall'altra un Sambiase finora implacabile tra le mura amiche, unica squadra del girone a viaggiare ancora a punteggio pieno in casa con sei vittorie su sei. Un dato che non lascia indifferente l'allenatore rossoblù Sasà Marra, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Il rispetto per l'avversario

Mister Marra ha analizzato con lucidità il valore dei padroni di casa, sottolineando la solidità del progetto giallorosso: «Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra che, sul proprio campo, finora non ha fatto sconti a nessuno. Sappiamo benissimo che affrontiamo una squadra che, fino a settimana scorsa, era prima in classifica e che non ha sfigurato nel big match dello stadio Granillo». Il tecnico ha poi individuato il vero punto di forza dei rivali: «Non è solo l'attacco o la difesa la forza dei giallorossi, ma il complesso, considerando anche il fatto che l'80% della rosa sambiasina gioca insieme già da qualche anno e la continuità li sta premiando».

Esame di maturità per i rossoblù

Se per il Sambiase sarà l'occasione per confermare il proprio percorso, per la Vibonese la trasferta rappresenta una tappa fondamentale nel processo di maturazione del gruppo. «Noi dobbiamo essere bravi a tenere botta consapevoli che siamo in un periodo di crescita, a differenza loro che sono strutturati da qualche anno – ha spiegato Marra –. Per noi sarà un altro banco di prova importante per la nostra crescita collettiva». Infine, il tecnico ha richiamato i suoi alla massima concentrazione per evitare cali di tensione: «La squadra sta bene ed è consapevole che sta facendo un grande percorso, ma non dobbiamo cullarci su quanto fatto finora perché ogni domenica c'è qualcosa da correggere».