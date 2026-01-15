Probabilmente è la settimana più intensa per la Vibonese. La compagine rossoblù, militate nel campionato di Serie D (girone I) sembra davvero un cantiere aperto e negli ultimi due/tre giorni ha visto novità enormi all'ombra del Luigi Razza. Tutto questo a ridosso del delicato derby in casa della Reggina e con la formazione vibonese che conta una sola vittoria nelle ultime undici partite e con lo spettro dei play out che ora fa paura.

C'è chi viene e c'è chi va

La settimana è iniziata con la rescissione del tecnico Raffaele Esposito e la chiamata di Antonello Capodicasa. A parte questo, però, c'è una rosa che cambia ogni giorno che passa tra partenze e nuovi arrivi, dando così una fisionomia completamente diversa al club. All'addio di Bucolo, infatti, succede anche quello di Francesco Dicorato, uno dei perni della retroguardia della compagine del patron Cammarata, basti pensare che è il giocatore più utilizzato dell'intera rosa. Altro addio eccellente dunque.

Come detto, però, proseguono le porte girevoli al Luigi Razza, dal momento che la dirigenza rossoblù dopo i due Under annunciati ieri, comunica anche l'ingaggio di Angelo Azzara. Si tratta di un attaccante palermitano, classe 1996, che arriva dal Messina dove nella prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze in Serie D, rendendosi protagonista con una doppietta decisiva contro la Sancataldese che regalò ai giallorossi la prima vittoria stagionale.

Azzara vanta un lungo percorso nelle categorie dilettantistiche siciliane, avendo vestito le maglie di numerose formazioni tra Eccellenza e Serie D: Campofranco, Alcamo, Geraci, Ragusa, Favara, Sancataldese, Marineo, Nissa, Aspra, Modica, Matese e Atletico Catania. Possibile il suo esordio al Granillo, contro la Reggina.