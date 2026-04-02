Interrotta la striscia di tre risultati utili consecutivi. Poche idee e tanta stanchezza. I siciliani esultano grazie a Rozzi e Russo. Per il finale di stagione peseranno le espulsioni di Marchetti e capitan Di Gilio

Una mera illusione quella del D'Ippolito, un caso isolato che aveva ingannato tutti: la Vibonese cade rovinosamente davanti al proprio pubblico, in occasione della trentesima giornata del campionato di Serie D (girone I) nel delicatissimo scontro diretto per la salvezza contro la Sancataldese. Nella nebbia che ha avvolto il Luigi Razza, infatti, la visuale adesso sembra ancora più nebulosa.

Il primo tempo

Nella primissima alba del match si vede una Sancataldese più aggressiva e propositiva e che si affaccia più volte nello spazio custodito da Marano come al terzo minuto, con un insidioso colpo di testa sugli sviluppi di un corner, e con conclusione deviata proprio in angolo. Col passare dei minuti ci prova la Vibonese, prima su calcio di punizione con Carnevale troppo però sul portiere e poi, un minuto dopo, l'insidiosa iniziativa di Coulibaly che conclude ma trova un attento Maravigna che blocca. Proprio Coulibaly ha tra i piedi una potenziale occasione da gol, splendidamente lanciato da Caiazza lungo la corsia destra, ma l'attaccante davanti al portiere si allunga troppo il pallone lasciandolo sul fondo.

I siciliani però mantengono alti i ritmi e, al 23' pt, vengono anche premiati: corsa sulla fascia d destra e pallone messo in mezzo rasoterra nel cuore dell'area di rigore. La sfera rallenta, complice anche un terreno di gioco non proprio al meglio, Keita esita e Rozzi ne approfitta: 0-1. A centrocampo, a cercare maggiormente l'iniziativa, è capitan Di Gilio soprattutto per i corridoi centrali, come il servizio a Carnevale che però spreca davanti al portiere. Prima frazione di marca ospite, come testimoniano i ben sette angoli in quarantacinque minuti.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Sancataldese prosegue sulla falsa riga della prima frazione, costruendo prevalentemente dalle corsie esterne. Vibonese alquanto macchinosa quando è in possesso palla, lenta nella costruzione e affidandosi prevalentemente a lanci lunghi. I rossoblù capitolano definitivamente al quarto d'ora: fallo di Marchetti che si fa espellere dopo aver commesso un ingenuo fallo da rigore. Dal dischetto ci va Russo che mette una pietra sulla partita. Nei minuti immediatamente successivi al gol fase concitata che ha portato anche all'espulsione del capitano Di Gilio, per i locali, e di Calabrese (dalla panchina) per i siciliani. La Vibonese chiude in nove e con l'Everest salvezza ancora più ripido di prima.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Brunetti, Caiazza, Marchetti, Loza (16' st Montenet); Keita (41° Sportolaro), De Salvo (24° carrello Marrale), Di Gilio, Carnevale; Coulibaly (16' st Catasus), Sasanelli (21' st Ciprio). A disp.: Del Bello, Azzara, Dick, Galita. Tutti. Fanello

SANCATALDESE : Maravigna; Pisciotta, Ferrigno A., Oliveri, Di Rienzo; Baglione, Germano, Souare (24' st Barile), Russo; Rozzi , Romano (36' st Mariani). A disp.: La Cagnina, Calabrese, Terrana, Franchi, La Vecchia, ferrigno F., Viscuso

ARBITRO: Francesco Passarotti di Mantova (assistenti Federico Mucciante di Milano e Matteo Chiaro di Busto Arsizio)

MARCATORI: 23' pt Rozzi, 12' st Russo