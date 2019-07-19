Presentazione ufficiale per il nuovo allenatore rossoblù che, prima di incontrare la stampa e i tifosi, ha guidato il primo allenamento della nuova stagione

Poche parole. Ma idee chiarissime. Giacomo Modica, nuovo allenatore della Vibonese, non è abituato a parlare ma ad agire. A Vibo Valentia ha iniziato a farlo ieri pomeriggio quando al suono del suo fischietto ha dato il via ufficiale alla nuova stagione a tinte rossoblù. Ha guidato il primo allenamento con il gruppo. E subito dopo averlo terminato si è presentato in sala stampa dove ha ricevuto il saluto della stampa locale e decine di tifosi. Ha ringraziato i massimi dirigenti della società per aver riposto in lui la fiducia che serve ad aprire un nuovo corso. Ha salutato Nevio Orlandi e Francesco Modesto riconoscendo loro il buon lavoro fatto. Ha risposto a tutte le domande rivoltegli ribadendo spesso le parole “gruppo” e “lavoro”. «Le uniche che conosco – ha sottolineato – per provare ad avere risultati superando il divario tecnico con le corazzate del campionato». Prima del nuovo allenatore parola al presidente Pippo Caffo il quale, nel salutare e ringraziare il direttore generale Danilo Beccaria, assente per impegni personali, ha sottolineato le qualità personali e professionali di Giacomo Modica e del suo staff.

E a proposito di staff, Giacomo Modica sarà coadiuvato da Michele Facciolo (allenatore in seconda), dai collaboratori tecnici Mauro Manganaro e Pietro Giacalone, il riconfermato preparatore dei portieri Salvatore Periti ed il preparatore atletico Domenico Schiavone. Al tavolo centrale anche il direttore sportivo rossoblù, Simone Lo Schiavo ed il segretario Saverio Mancini. Nel corso della conferenza gradito il saluto da parte del neo consigliere comunale con delega allo Sport, Rino Putrino, già uomo e dirigente “di casa” rossoblù per il suo duplice ruolo di responsabile del settore giovanile e direttore della scuola calcio. Nell’occasione presentata la nuova maglia ufficiale disegnata da “Ready” ed ufficializzata la collaborazione con l’Adv Maiora, guidata da Daniele Cipollina, che curerà il marketing societario.