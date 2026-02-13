Ritornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive (una sola vittorie nelle ultime undici uscite) nel campionato di Serie D (girone I). La Vibonese è chiamata a correre per sventare gli spettri play out e, per farlo, serviva anche un aiuto dal mercato viste le numerose partenze che hanno dimezzato la rosa.

Un nuovo difensore

La società rossoblù, dunque, si è mossa in tal senso e ha consegnato a mister Antonello Capodicasa una nuova pedina su cui poter contare, nello specifico in difesa e per rimpiazzare la partenza di Marafini. Ufficiale l'ingaggio di Domenico Marchetti. Si tratta di un esperto difensore centrale, classe 1990, cresciuto nel prestigioso vivaio della Fiorentina, vestendo anche le maglie delle Nazionali giovanili azzurre Under 18, Under 19 e Under 20. Il trentaseienne vanta un curriculum di assoluto spessore con oltre 450 presenze tra Serie C e Serie D. Nel suo lungo percorso ha indossato maglie importanti come Vigor Lamezia, FC Messina, Sassari Torres, Maceratese, Martina Franca, Arezzo e Follonica Gavorrano. Lo scorso anno ad Acireale.

Esperienza, leadership e affidabilità: qualità che il centrale pugliese porterà al reparto arretrato rossoblù per affrontare con maggiore solidità la parte cruciale della stagione.