Insieme al 2025 bisognava anche salutare il periodo buio che ha assalito la Vibonese negli ultimi due mesi circa, ma le scorie non sono totalmente andate via. I rossoblù, infatti, chiudono l'anno solare prolungando l'astinenza dalla vittoria che manca ormai da cinque giornate (un solo acuto nelle ultime nove uscite).

La partita

Bisognava cambiare piglio e atteggiamento nell'ultima giornata di andata che coincideva, appunto, anche con l'ultima del 2025. I rossoblù impattano dunque sul campo dell'Acireale. Qualche novità nell'undici titolare di Esposito con Del Bello tra i pali e Montenet a centrocampo mentre, in attacco, si rivede Carnevale dal primo minuto insieme a Balla e Sasanelli. Dall'altra parte esordio in panchina per il mister calabrese, ex Sambiase, Claudio Morelli che si affida, tra gli altri, al volto noto del nostro calcio regionale Semenzin.

Concentrazione massima da parte della compagine rossoblù che sono entrati in campo con la fame e la voglia di ottenere un unico risultato, senza negoziazione, ma l'entusiasmo si scarica dopo un tempo. Passa solamente un quarto d'ora e i rossoblù sono già sul doppio vantaggio grazie prima alla rete di Sasanelli al dodicesimo e, in seguito, a quella di Keita tre minuti più tardi e che certifica, oltre alla veemente prova ospite, anche una prestazione opaca dei siciliani che cercano di svegliarsi però nella ripresa. Dopo quattro minuti del secondo tempo, infatti, i locali dimezzano lo svantaggio grazie a Gagliardi. Al ventiduesimo, poi, l'Acireale completa la rimonta con Semenzin (ex giocatore della Reggiomediterranea) che sigla il 2-2. La risalita per la Vibonese diventa sempre più difficile.

Il tabellino

ACIREALE: Negri; Demoleon, Tourè, Vitale; Di Stefano, Cozza, Iuliano, Puglisi (16' st Rapisarda), Semenzin; Gagliardi (40' st Rechichi), Falou. A disp.: Di Franco, Lo Faso, Issa, Floridia, Gallo, Hebeck, Chtaznikolau. All. Morelli

VIBONESE: Del Bello; Keita, Dicorato, Caiazza, Loza; Di Gilio, Bonotto, Montenet; Balla, Carnevale, Sasanelli. A disp. Marano, Ferilli, De Salvo, Fiumara, Bucolo, Fragalà, Santoro, Dick, Galita. All. Esposito

ARBITRO: Nico Valentini di Bari (assistenti Edoardo Venturini di Ostia Lido e Luca Laganà di Siena)

MARCATORI: 12' pt Sasanelli (V), 15' pt Keita (V), 4' st Gagliardi (A), 22' st Semenzin (A)