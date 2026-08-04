La Vibonese alza i ritmi e inizia a fare sul serio in vista del prossimo campionato di Serie D, al via tra meno di un mese. Dopo il primo abbraccio al “Luigi Razza”, utile per spezzare il ghiaccio e iniziare a far conoscere il gruppo, la truppa rossoblù è ufficialmente entrata nel vivo della preparazione trasferendosi da domenica scorsa nella sede del ritiro di Lorica.

Subito un test probante: decide Malafronte

Non c'è stato neanche il tempo di assestarsi che per la formazione guidata da mister Marra è subito arrivato il primo banco di prova stagionale. Un test d'alto livello per mettere benzina nelle gambe contro il Monopoli, compagine di categoria superiore militante in Serie C.

Nonostante il divario teorico e i carichi di lavoro appena iniziati, sul campo sono arrivate risposte decisamente positive: la Vibonese si è imposta per 1-0, trovando il gol vittoria al 36' del primo tempo grazie alla stoccata di Malafronte. Una prestazione solida che regala morale e buone indicazioni tattiche.

Marra: «Risultato relativo, conta diventare squadra»

A fine gara, il tecnico rossoblù ha mantenuto i piedi ben saldi a terra, analizzando la prestazione oltre il semplice punteggio: «Dopo i carichi della mattina, l'importante era che nessuno si facesse male» ha esordito mister Marra. «Abbiamo affrontato una squadra di categoria superiore che ci ha impegnato tantissimo sul piano fisico. Mi è piaciuta molto sia la voglia che lo spirito di sacrificio messo in campo da tutti i ragazzi, bravi anche a rischiare nel momento giusto».

Il tecnico ha poi voluto tracciare la strada per le prossime settimane di lavoro in Sila: «In questo momento non dobbiamo guardare il risultato ma ad altri aspetti. Ho sempre detto che questa è una rosa nuova: la cosa più importante ora è cercare di diventare "squadra" il prima possibile. Possiamo farlo solo giorno dopo giorno, alzando gradualmente il minutaggio di ognuno di loro».

La strada verso l'esordio in campionato è ancora lunga, ma il primo squillo della Vibonese a Lorica lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.