Il direttore Carlo Lico traccia linee guida e obiettivi della prossima stagione: «Vogliamo prima di tutto aggregare, divertire e divertirci»

Emozione e metodo. Su queste due parole riparte l’attività del Settore Giovanile della Vibonese. Dopo il percorso di cambiamento già avviato lo scorso anno, definito il nuovo organigramma stilato dal direttore della “cantera” rossoblù Carlo Lico.



«Dopo un lungo stop che, purtroppo, ha segnato tutti noi – dichiara il responsabile del settore giovanile -, ripartiamo con grade entusiasmo e nuovi stimoli, con un progetto a lungo termine in cui puntiamo ad abbracciare l’intero territorio, mettendo insieme il meglio del calcio giovanile calabrese e non solo. Dalla Berretti all’attività di base la Vibonese dovrà trasmettere emozioni e disegnare un modello riconoscibile sul campo e non. Insieme alla società – prosegue – abbiamo messo insieme una squadra di tecnici e dirigenti che, siamo sicuri, ci garantirà professionalità e metodologia. Una squadra che sarà con noi per almeno tre anni a conferma, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto la Vibonese punti sul proprio settore giovanile e l’attività di base. Segni di assoluto valore sociale e non solo sportivo. Vogliamo aggregare, divertire e divertirci. Poi è chiaro, che ovviamente anche sotto l’aspetto agonistico, seppur secondario, vogliamo fare bene. Ed è per questo che abbiamo fatto di tutto per avere con noi tecnici, come Sergio Campolo, Giovanni Cordiano, solo per citarne alcuni, che vengono dal campo ed hanno respirato il calcio vero a grandi livelli».



«Insieme alla nostra segreteria, che praticamente non si è mai fermata – ha aggiunto Lico -, abbiamo lavorato notte e giorno per garantire sicurezza, confort e tutto ciò che serve, compresa una struttura dedicata (il “Marzano” di Vibo Marina) e assicurare un elevato standard di allenamento a staff e giovani calciatori che, da quest’anno, oltre ai tutor, potranno contare sul supporto di un team di psicologi ed insegnati di lingue straniere».

Il nuovo organigramma

Direttore responsabile: Carlo Lico; segretario: Domenico Varriale;

Berretti: allenatore Campolo; assistente La Malfa; preparatore dei portieri Graci; preparatore atletico Riso; dirigenti accompagnatori Pittito, Di Sì.

Under 17 Nazionale: allenatore Cordiano; assistenti Fanelli, Fragalà; preparatore dei portieri Messina; preparatore atletico Riso; dirigenti accompagnatori Montoro, De Salvo.

Under 16: allenatori Curello, Fuduli; preparatore dei portieri Fristachi; preparatore atletico Ambrosio; dirigenti accompagnatori Farfaglia, Fondacaro.

Under 15 Nazionale: allenatore Pellicanò; preparatore dei portieri Messina; preparatore atletico Ambrosio; dirigente accompagnatore Lijoi.

Under 15 (seconda squadra): allenatore Onidi; preparatore dei portieri Fristachi; preparatore atletico Ambrosio.

Scuola calcio

In attesa di definire lo staff completo, per informazioni ed iscrizioni a tutte le categorie della Scuola calcio è possibile rivolgersi alla segreteria del settore giovanile della Vibonese allo stadio “Luigi Razza” in via Piazza D’Armi a Vibo Valentia o ai numeri di telefono 0963 45401e/o 3283932499 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18.