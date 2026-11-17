La dodicesima giornata del girone I di Serie D ha ridisegnato gli equilibri al vertice e lanciato la Vibonese al secondo posto solitario in classifica. Un turno cruciale che sarà al centro della prossima puntata di "Pianeta Rossoblù", il format di LaC TV interamente dedicato alle vicende del club ipponico e condotto da Vincenzo Primerano, in onda martedì alle ore 14:00 su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre).

La svolta della dodicesima giornata

Mentre allo stadio "Granillo" andava in scena il big match tra le due ormai ex co-capoliste Reggina e Sambiase – appaiate a quota 26 punti prima del fischio d'inizio e risolto a favore degli amaranto – la Vibonese non ha fallito l'appuntamento con la vittoria. Il netto poker rifilato al Modica ha permesso alla formazione rossoblù di salire a 27 punti, scavalcando proprio i giallorossi e posizionandosi alle spalle della sola Reggina.

Ospiti d'eccezione verso il big match

Con l'entusiasmo alle stelle e la tredicesima giornata già all'orizzonte, la trasmissione analizzerà sia l'ottimo momento di forma della squadra sia l'imminente scontro diretto che vedrà la Vibonese opposta proprio al Sambiase.

A commentare l'attualità del campionato nella suggestiva cornice dello studio allestito all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme ci saranno due protagonisti d'eccezione: Bruno Cosendey, attaccante della Vibonese, e Nicola Samele, direttore sportivo del Sambiase. Un faccia a faccia tra campo e scrivania per rivivere le emozioni dell'ultimo turno e proiettarsi verso una sfida che promette spettacolo e punti pesanti per l'alta classifica.