Il Club Italia del Sud femminile di volley si riunisce in Calabria dal 29 settembre al 3 ottobre. Lo stage di allenamenti si terrà a Vibo e Pizzo e sarà un’opportunità di crescita per le giovani atlete provenienti dalle regioni meridionali convocate dal direttore tecnico del settore giovanile della Federazione italiana pallavolo, Marco Mencarelli. Tra queste figurano anche dieci ragazze calabresi provenienti da diverse squadre della regione.

Di seguito, l’elenco delle atlete convocate :

Alexia Ioana Agheorghesei (Pallavolo Cutro);

Cristina Armenante (Polisportiva Spes Praia);

Osemudimen Divine Atamah (Cutrofiano Volley);

Ilaria Bagnoli (Nuova Pallavolo Campobasso);

Isabella Camargo Do Nascimento (Asci 91 Potenza);

Paula Maria Capverde (Scuola Volley Avolio Castrovillari);

Federica Celentano (Pallavolo Stella Azzurra Catanzaro);

Marisa Gatto (Pallavolo Franco Tigano Palmi);

Sofia Giulì (Marsala Volley);

Sara Gruosso (Asci Potenza);

Chiara Lo Dico (Volley Palermo);

Alessandra Lopez Y Royo (Todo Sport Vibo);

Sara Mininni (Pol. Amatori Volley Bari);

Letizia Nicora (Cutrofiano Volley);

Victoria Oksyuk (Del Core Volley Academy);

Aurora Petrone (Arzano Volley);

Emy Rizzo ( Volleyup Acquaviva);

Francesca Rulli (Ottavima Volley);

Micaela Ruso (Pallavolo Jonica);

Giulia Russo (Arzano Volley);

Asia Saggese (Ciclope Volley Bronte);

Sofia Shpak (Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti);

Federica Teresa Tellini (Ciclope Volley Bronte);

Asia Vita (Del Core Volley Academy).

Lo staff tecnico è composto da: Giulio Dotto (1° allenatore), Antonio Piscopo (2° allenatore), Alfredo Mottola (assistente allenatore), Paola Rotella (fisioterapista), Dario Giuseppe Giuffrida (preparatore atletico), Marco Mencarelli (direttore tecnico), Gaetano Gagliardi (tecnico federale), Alessio Di Iorio (team manager), Tonino Chirumbolo (assistente allenatore)

Orari degli allenamenti

Lunedì 29 settembre: 16-19 (Pala Maiata di Vibo)

Martedì 30 settembre: 9-12, 15:30-18:30 (Pala Arcobaleno Pizzo)

Mercoledì 01 ottobre: 15-17:30, a seguire al palazzetto di Pizzo test con la Lory Volley Pizzo

Giovedì 02 ottobre: 9-12, 15:30-18-30 (Pala Arcobaleno Pizzo)

Venerdì 03 ottobre: 9-12 (Pala Maiata di Vibo)

L’appuntamento clou della settimana è previsto per mercoledì pomeriggio 01 ottobre al palazzetto dello Sport di Pizzo dove le ragazze convocate disputeranno un’amichevole con la Lory Volley Pizzo (compagine che sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie B2 femminile). Resta inteso che potete venire a trovarci anche negli altri giorni indicati perché gli allenamenti si terranno a porte aperte.